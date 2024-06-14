Samsun Kültür Yolu Festivali'nde Atatürk kilim ve mozaik portreleri tamamlandı

Kültür Sanat

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında yapımına başlanan 155 bin ilmekli Atatürk kilim portresi ile 55 bin parçalı Atatürk mozaik portresi tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 8 Haziran'da ilk ilmeği attığı kilim portre ile ilk taşı yerleştirdiği mozaik portre törenle bitirildi.

Programda Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını canlandıran tiyatro ekibi, Panorama Müzesi önünde bulunan ve 155 bin ilmekle yapılan Atatürk'ün kilim portresinin son ilmeğini attı.

Ekip daha sonra Samsun Olgunlaşma Enstitüsü'nde 55 bin parçadan oluşan mozaik portrenin son taşını yerine yerleştirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, AA muhabirine, kentte Kültür Yolu Festivali'nin dolu dolu devam ettiğini söyledi.

Festivalde 600'ü aşkın etkinlik yaptıklarını dile getiren Almaz, "Bunlar içinde çok sembolik olan iki büyük projemiz vardı. Bunlardan biri 155 bin ilmekle Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafını Vezirköprü dokumasıyla ortaya çıkarmaktı. Bunun başlangıcını Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy yapmıştı. Panaroma Müzesi'nin önüne gelen her bir misafirimiz bir ilmek attı. Aynı şekilde 55 bin mozaik parçasıyla Olgunlaşma Enstitümüzde de Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafı teker teker işlendi." dedi.

Etkinliğe yoğun katılım olduğunu belirten Almaz, "Normalde etkinliği festivalin son günü bitirecektik ama halkımız çok büyük ilgi gösterdi ve iki gün önce bitmiş oldu. İlk adımın atıldığı Samsun'da bu projenin elbette çok sembolik bir değeri var. O değeri de yaşatmış olduk. Artık kilimimizi ve mozaiğimizi hediye edeceğimiz yeri düşünüyoruz. Buna da ortak akılla karar vereceğiz." diye konuştu.