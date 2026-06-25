Samsun Kültür Yolu'nda Seramik Atölyesi - Son Dakika
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Samsun Kültür Yolu'nda Seramik Atölyesi

Samsun Kültür Yolu\'nda Seramik Atölyesi
25.06.2026 16:51
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Samsun Kültür Yolu Festivali'nde sgraffito tekniğiyle seramik atölyesi düzenlendi.

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında "Kendi Seramik Karonu Tasarla: Sgraffito ile Yüzey Çalışmaları" atölyesi düzenlendi.

Kentte 28 Haziran'a kadar sürecek festival kapsamında konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere kadar farklı alanlarda çok sayıda kültür ve sanat etkinliği gerçekleştiriliyor.

Festival etkinlikleri kapsamında Samsun Müzesi'nde düzenlenen atölyede, çocuklar ve yetişkinler seramik karolar üzerinde sgraffito (sert bir yüzey üzerindeki bir kaplamanın kazınarak alttaki zıt renkteki katmanların ortaya çıkarılması) tekniğiyle yüzey çalışması yaptı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Fidan Tonza Helvacıkara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seramiğin çok eski tarihlerden beri insanoğlu için bir anlatım aracı olduğunu söyledi.

Seramiğin mimaride ve karo yüzeylerde yaygın kullanılan bir öge olduğunu belirten Helvacıkara, "Seramiği bu etkinlikle birleştirmek istedik. Katılımcıların sgraffito dediğimiz eski bir teknikle ortak bir paydada eser üretmesini sağladık." dedi.

Atölyede hazırlanan çalışmaların ortak bir duvar panosuna dönüştürüleceğini anlatan Helvacıkara, şöyle konuştu:

"Bu duvar panosu aslında bir karo, bir hikayenin devamı ve ortak bir belleğin, hafızanın temasını oluşturuyor. Burada 15'e 15 santimetre seramik karoları astarladık. Sonrasında katılımcılar belli araçlarla karoları kazıma dekoruyla şekillendirdi. Etkinliğimizin sonunda bunları pişirip daha sonra bir duvar panosu haline getirmeyi ve ortak bir belleğin hafızası haline getirmeyi planlıyoruz."

Etkinliğin Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun Müzesi'nde gerçekleştirildiğini dile getiren Helvacıkara, yaklaşık 20 katılımcıyla yapılan atölyeye çocukların ve yetişkinlerin de katıldığını kaydetti.

Samsun'da kültür ve sanat alanında önemli etkinlikler yapıldığını vurgulayan Helvacıkara, "Kültür Yolu Festivali şehrin kültürel anlamdaki dinamiğini koruyor. Her sene yapılması çok keyifli olacak. Birlikte oluşan sanat ve kültür gücünün artacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan Erol Canoğlu da festival kapsamında kentte düzenlenen etkinliklerin ilgi gördüğünü söyledi.

Atölyeye katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Canoğlu, "İnsanları sakinleştiren, dinginleştiren çok güzel bir etkinlik olduğuna inanıyorum. Biz de elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Hocamız konu hakkında bize bilgiler verdi. Bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz. Samsun şehrine katkı yaptığına inanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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