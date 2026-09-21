Samsun Vezirköprü'de 15 öğrenci, yazdıkları masalları Kitap Günleri'nde tanıttı - Son Dakika
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Samsun Vezirköprü'de 15 öğrenci, yazdıkları masalları Kitap Günleri'nde tanıttı

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Samsun Vezirköprü\'de 15 öğrenci, yazdıkları masalları Kitap Günleri\'nde tanıttı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Kitap Günleri'nde, Mezraa Ortaokulu öğrencileri yazdıkları masallardan oluşan Hayalbazların Masal Dünyası adlı kitap için stant açtı. 15 öğrencinin kaleme aldığı masallar, gün boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Kitap Günleri'nde, öğrencilerin hazırladığı "Hayalbazların Masal Dünyası" adlı kitap için stant açıldı. Öğrenciler, kendi yazdıkları masallardan oluşan kitaplarını ziyaretçilere tanıttı.

Vezirköprü Mezraa Ortaokulu öğrencileri, Seçmeli Yazarlık ve Yazma Becerileri dersi kapsamında öğretmenleri Tuğçe Vural'ın editörlüğünde hazırladıkları kitapla Kitap Günleri'ne katıldı. 15 öğrencinin yazdığı masallardan oluşan "Hayalbazların Masal Dünyası", Kitap Günleri'nde açılan stantta okuyucuların beğenisine sunuldu. Öğrenciler gün boyunca stantlarında kitaplarını tanıtarak ziyaretçilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin hayal güçlerini ve yazma becerilerini ortaya koyduğu kitapta Fatma Kazan, Eminenur Şimşek, Elif Yağmur Çelik, Taha Tarık Başkan, Zeynep Gül Coşkun, Songül Özmarun, Sadık Çağlar Öksüz, Melike Ateş, Gizem Çelik, Elanur Ateş, Semanur Altındağ, Yağmur Şenses, Esma Nur Dağ, Poyraz Öksüz ve Aşkın Şimşek'in yazdığı masallar yer alıyor.

Kitaplarını kendi stantlarında okuyucularla buluşturan öğrenciler, hem eserlerini tanıtmanın hem de yazarlık deneyimlerini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: İHA
Kültür SanatVezirköprüEdebiyatSamsunKültürEğitimSon Dakika

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