Sanatçı Ahmet Yenilmez, Sakarya'da sevenleriyle buluştu - Son Dakika

Sinema, dizi, tiyatro oyuncusu ve yazar Ahmet Yenilmez, Sakarya'da düzenlenen söyleşi ve imza günü etkinliğinde sevenleriyle bir araya geldi.

Adapazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür İşleri Müdürlüğünce şubat ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Güneşli Günler" imza ve söyleşi programına katılan Yenilmez, hikayesi olmayan ya da hikayesini bilmeyen toplumların sömürülmeye mahkum olduğunu vurguladı.

"Bizi hikayeden uzaklaştırıp gözlerimizi ekranlara kilitlediler." diyen Yenilmez, "Eğer bizler hikayelerimizi bilmez ve nesillerimize bunları aktaramazsak birileri gelir ve kendi hikayelerini bizim evlatlarımıza anlatır. Her şeyimizi feda ederek yetiştirdiğimiz çocuklarımızdan tanımadığımız bir nesil çıkar ortaya." ifadelerini kullandı.

Yenilmez, gençlere "Sadece bir meslek sahibi olmak yetmeyecek, çok donanımlı olmak zorundasınız. Çok donanımlı olabilmek için de kendi kültürünüzü en ince ayrıntılarına kadar bilmek zorundasınız. Okumaktan, araştırmaktan, sorgulamaktan ve tabii ki öğrenmekten asla vazgeçmeyin." tavsiyesinde bulundu.

Sanatçı Yenilmez, daha sonra kitaplarını sevenleri için imzaladı.

Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel de Yenilmez'e hediye takdim etti.