Üye Girişi
Sanatçı Ahmet Yenilmez, Sakarya'da sevenleriyle buluştu - Son Dakika

Sanatçı Ahmet Yenilmez, Sakarya'da sevenleriyle buluştu

17.02.2022 13:07
Sanatçı Ahmet Yenilmez, Sakarya'da sevenleriyle buluştu

Sinema, dizi, tiyatro oyuncusu ve yazar Ahmet Yenilmez, Sakarya'da düzenlenen söyleşi ve imza günü etkinliğinde sevenleriyle bir araya geldi.

Sinema, dizi, tiyatro oyuncusu ve yazar Ahmet Yenilmez, Sakarya'da düzenlenen söyleşi ve imza günü etkinliğinde sevenleriyle bir araya geldi.

Adapazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür İşleri Müdürlüğünce şubat ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Güneşli Günler" imza ve söyleşi programına katılan Yenilmez, hikayesi olmayan ya da hikayesini bilmeyen toplumların sömürülmeye mahkum olduğunu vurguladı.

"Bizi hikayeden uzaklaştırıp gözlerimizi ekranlara kilitlediler." diyen Yenilmez, "Eğer bizler hikayelerimizi bilmez ve nesillerimize bunları aktaramazsak birileri gelir ve kendi hikayelerini bizim evlatlarımıza anlatır. Her şeyimizi feda ederek yetiştirdiğimiz çocuklarımızdan tanımadığımız bir nesil çıkar ortaya." ifadelerini kullandı.

Yenilmez, gençlere "Sadece bir meslek sahibi olmak yetmeyecek, çok donanımlı olmak zorundasınız. Çok donanımlı olabilmek için de kendi kültürünüzü en ince ayrıntılarına kadar bilmek zorundasınız. Okumaktan, araştırmaktan, sorgulamaktan ve tabii ki öğrenmekten asla vazgeçmeyin." tavsiyesinde bulundu.

Sanatçı Yenilmez, daha sonra kitaplarını sevenleri için imzaladı.

Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel de Yenilmez'e hediye takdim etti.

YORUMLAR
500

Ahmet Yenilmez, Sakarya, Tiyatro, Sinema, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sanatçı Ahmet Yenilmez, Sakarya'da sevenleriyle buluştu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:57 Bülent Serttaş klibinde Ukraynalı modeli oynattı! Herkes Oryantal Didem'i hatırlattı
12:53 Oğlu kendisinin resmini çizdi! O gün hayatı değişti
12:52 TÜİK açıkladı! Türkiye'nin yarısı mutsuz! Daha kötü olacak diyenlerin oranı da arttı!
12:34 Aile hekimleri ve çalışanları, 2 gün süreyle iş bırakma eylemi yaptı
12:19 Ukrayna hava topuyla saldırmıştı, Rusya yanıt verdi! Savaş ihtimali her geçen dakika artıyor
10:17 Bu kadar cesarete ne demek gerek? 2 gün arayla aynı apartmanı soydular: Güvenlik kameraları görüntüledi
12:10 Yaşamını yitiren Arif Şentürk'ün son görüntüsü ortaya çıktı
12:08 Sadettin Saran: En büyük hayalim Fenerbahçe başkanı olmak! Özat: Kongrede aday değil, Fenerbahçe başkanıdır
11:32 Bu erikleri sadece Arap şeyhleri alabiliyor! Kilosu 2 bin TL
11:48 Bu dilencinin ek işi var! Gündüz dilenci, gece hırsız!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 13:14:32. #1.12#
SON DAKİKA: Sanatçı Ahmet Yenilmez, Sakarya'da sevenleriyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement