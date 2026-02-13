Sanatla Değişen Hayatlar Sergisi Açıldı - Son Dakika
Kültür Sanat

Sanatla Değişen Hayatlar Sergisi Açıldı

Sanatla Değişen Hayatlar Sergisi Açıldı
13.02.2026 13:40
Ayvacık'ta hükümlülerin eserlerinin yer aldığı sergi açıldı, toplumsal rehabilitasyon vurgulandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlülerin yaptığı eserlerin yer aldığı "Sanatla Değişen Hayatlar Sergisi" açıldı.

Ayvacık Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen serginin açılış törenine Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıştanlı, Ayvacık Garnizon Komutanı Binbaşı Olgun Parlar, Ayvacık Belediye Başkan Vekili Sevinç Avseren, Ayvacık Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Sami Öztemel, protokol üyeleri, adliye çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Sergi açılışında konuşan Gürdoğan, ceza infaz kurumlarında yürütülen üretim faaliyetlerinin toplumsal bir rehabilitasyon aracı olduğunu ifade ederek, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Öztemel ise cezaevinde hükümlülerin meslek edindirme ve topluma kazandırma çalışmaları kapsamında el emeği ürünlerinin sergiyi oluşturduğunu belirtti.

Ahşap oyma, mobilya, seramik ve çini, geleneksel el işleri, takı, süs eşyası ve hediyelik objelerin yer aldığı sergi bugün ve yarın sergilenecek.

Kaynak: AA

24 saat son dakika haber yayını
