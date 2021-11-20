Üye Girişi
Sanatseverler sulu boya eserlerle adeta İstanbul turuna çıktı - Son Dakika

Sanatseverler sulu boya eserlerle adeta İstanbul turuna çıktı

20.11.2021 09:20

Sanatseverler sulu boya eserlerle adeta İstanbul turuna çıktı -Üsküdar'da 'Öykülerim' sergisi açıldı Üsküdar Belediyesi, Azerbaycanlı sanatçı Hicran Alioğlu'nun İstanbul'u anlatan sulu boya resimlerinin yer aldığı 'Öykülerim' sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Sanatseverler sulu boya eserlerle adeta İstanbul turuna çıktı

- Üsküdar'da 'Öykülerim' sergisi açıldı

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi, Azerbaycanlı sanatçı Hicran Alioğlu'nun İstanbul'u anlatan sulu boya resimlerinin yer aldığı 'Öykülerim' sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen, Azerbaycanlı sanatçı Hicran Alioğlu'nun sulu boya eserlerinin yer aldığı 'Öykülerim' sergisi açıldı. Etkinlikte, AK Parti Üsküdar Meclis Üyesi Esat Kalay ve sanatçı Hicran Alioğlu vatandaşları selamlayarak konuşma yaptı. Sanatçı Hicran Alioğlu'na hediye takdim edilmesi ve açılış kurdelesi kesiminin ardından sergi sanatseverler ile buluştu. Üsküdar Nevmekan Bağlarbaşı Galeri'de sergilenen, şehir ve insan manzaralarından oluşan, şehrin tüm güzelliklerini gözler önüne seren eserler sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Öykülerim Sergisi, 19 Kasım- 12 Aralık tarihleri arasında, Nevmekan Bağlarbaşı Galeri'de ücretsiz ziyaret edilebilecek.

"Sulu boya, gözde sanatlar içinde en zor olanlardan biridir"

Günün anlam ve önemine dair açıklama yapan sanatçı Hicran Alioğlu, "Tabii dokuz senedir sulu boya yapıyoruz. Bu bizim kaçıncı sergimiz olduğunu bilmiyoruz ama bu konuda Üsküdar Belediyesi'nde yaptığım ilk sergi. Gayet memnunum. Çok güzel ağırladılar sağ olsunlar. Sergi de çok güzel geçiyor. Sanatçı arkadaşlarım, hocalar, tanıdığım dostlar, tanımadığım herkese teşekkür ediyorum. Çünkü takdir ediyorlar, beğeniyorlar. Demek ki yaptığımız emek boşuna gitmemiş. Herkese teşekkür ediyorum. Gelecekte inşallah başka bir proje de düşünüyoruz. Çünkü sulu boya her zaman söylediğim gibi gözde sanatlar içinde en zor olanlardan biridir" ifadelerini kullandı.

Sanatseverler sulu boya eserlerle adeta İstanbul turuna çıktı
Sanatseverler sulu boya eserlerle adeta İstanbul turuna çıktı
Sanatseverler sulu boya eserlerle adeta İstanbul turuna çıktı
Sanatseverler sulu boya eserlerle adeta İstanbul turuna çıktı

Üsküdar Belediyesi, Bağlarbaşı, İstanbul, Üsküdar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Sanatseverler sulu boya eserlerle adeta İstanbul turuna çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aliyev ve Paşinyan bir araya gelecek 09:09 Aliyev ve Paşinyan bir araya gelecek HDP'li Dağ'ın 09:06 HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık Acil serviste doktora saldırı! Bakan Koca, 07:37 Acil serviste doktora saldırı! Bakan Koca, "Artık yeter" diyerek isyan etti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı 07:30 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı 20:44 Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması! 16:39 Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması!
Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı 16:14 Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz 15:47 İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz

Son Dakika Haberleri
09:13 Ada Masalı final yapıyor
09:09 Aliyev ve Paşinyan bir araya gelecek
09:08 Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı
09:05 HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık
09:00 İntihar eden iki kardeşle ilgili korkunç iddia!
08:56 Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?
01:39 Resmi Gazetede yayınlandı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı
01:19 Meral Akşener'den gece yarısı Resmi Gazete sitemi: Gündüz huzur yok, gece huzur yok
00:52 Kahraman antrenör bir an bile düşünmedi! Türkiye, depremde engelli öğrencisine siper olan o hocayı konuşuyor
00:42 Canlı yayına damga vurdular! Ersan Şen ve AK Partili Birinci arasında geçen "görevden alma" tartışması büyüdü
Ada Masalı final yapıyor Ada Masalı final yapıyor         
09:13
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Akşener'den gece yarısı Resmi Gazete tepkisi: Gündüz huzur yok, gece huzur yok Akşener'den gece yarısı Resmi Gazete tepkisi: Gündüz huzur yok, gece huzur yok         
07:33
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor         
18:16
Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra karayolunda heyelan yaşandı, yollar kapatıldı Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra karayolunda heyelan yaşandı, yollar kapatıldı         
16:37
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem         
16:01
Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi         
15:42
Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi         
15:36
Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı! Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı!         
15:18
İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler         
14:07
İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın         
13:37
Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı         
13:26
Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu         
12:33
ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor         
12:19
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 09:26:17. #1.13#
SON DAKİKA: Sanatseverler sulu boya eserlerle adeta İstanbul turuna çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement