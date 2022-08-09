"Sancaktepe çiçek açıyor" sloganıyla 6 bin adet çiçek dağıtımı yapıldı - Son Dakika
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"Sancaktepe çiçek açıyor" sloganıyla 6 bin adet çiçek dağıtımı yapıldı

09.08.2022 20:04

"Sancaktepe çiçek açıyor" sloganıyla 6 bin adet çiçek dağıtımı yapıldıİSTANBUL Sancaktepe Belediyesi, vatandaşların etrafa karşı ilgisini ve hassaslık şuurunu desteklemek, yaşanılan etrafın estetik niteliğini geliştirmek, halkın yaşadığı alanın peyzajına yönelik ilgini teşvik etmek...

"Sancaktepe çiçek açıyor" sloganıyla 6 bin adet çiçek dağıtımı yapıldı

İSTANBUL Sancaktepe Belediyesi, vatandaşların etrafa karşı ilgisini ve hassaslık şuurunu desteklemek, yaşanılan etrafın estetik niteliğini geliştirmek, halkın yaşadığı alanın peyzajına yönelik ilgini teşvik etmek amacıyla "Sancaktepe Çiçek Açıyor" sloganıyla ilçede bulunan balkonlarda kullanılmak üzere 6 bin adet Çamgüzeli çiçeği dağıtımı gerçekleştirdi. Çiçek dağıtım etkinliğine Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de katılım sağladı.

Sancaktepe Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik çerçevesinde Samandıra Merkez, Sarıgazi Demokrasi Caddesi ve Yenidoğan Merkez'de kurulan stantlara başvuran vatandaşlara toplamda 6 bin adet Çamgüzeli çiçeği dağıtımı gerçekleşti. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün katılım sağladığı "Yeşil Balkonlar" çiçek dağıtım etkinliğinde Sancaktepeli vatandaşlar çiçeklerini Şeyma Döğücü'nün elinden aldı. Vatandaşlara 2 adet çiçeğin yanında toprak ve torf da verildi. Çiçekleri balkonlarına koyacak vatandaşlara ilçede görsel bir güzelliğin oluşmasını sağlarken evlere neşe ve canlılık katması hedeflendi.

"Bugün günlerden bahar"

Çiçek dağıtımında vatandaşlarla buluşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Bugün günlerden bahar. Sıcak bir yaz gününü yaşıyoruz ama bizim gönlümüz bahar. Burada komşularımızla, güzel hanımlarla ve beyefendilerle Sancaktepe'yi çiçeklendiriyoruz. Balkonlarımızı güzelleştiriyoruz. Geçen sene yaptığımız gibi balkon yarışması yapacağız. Balkonlarda en güzel çiçeği yetiştiren, en güzel balkona sahip olan hanımefendilere ve beyefendilere ödüllerimiz olacak." şeklinde konuştu.

"Güzel bir proje, kadınlar çiçekleri çok sever"

Çiçek dağıtım etkinliğinde çiçek alan Asiye Soytürk, "Sancaktepe Belediyesinin düzenlemiş olduğu etkinlikte Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü bugün Sancaktepe halkına çiçek dağıtıyor ve balkonlarımızı süslüyor çok teşekkür ediyorum. Güzel bir proje, kadınlar çiçekleri çok sever, Şeyma başkanımız da bir kadın olduğu içinde kadınlara hitap ediyor" dedi.

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Kaynak: İHA

Sancaktepe Belediye, Şeyma Döğücü, Sancaktepe, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Sancaktepe çiçek açıyor' sloganıyla 6 bin adet çiçek dağıtımı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Sancaktepe çiçek açıyor" sloganıyla 6 bin adet çiçek dağıtımı yapıldı - Son Dakika
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