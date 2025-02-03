Şanlıurfa'da 11 Tarihi Cami İbadete Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şanlıurfa'da 11 Tarihi Cami İbadete Açıldı

Şanlıurfa\'da 11 Tarihi Cami İbadete Açıldı

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Şanlıurfa'daki 28 tarihi camiden 11'i restorasyon sonrası açıldı.

03.02.2025 14:54
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Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar alan ve restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi 28 camiden 11'i ibadete açıldı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ihya ve inşa çalışmaları kapsamında bir yandan konut, iş yeri, hastane ve okullar yapılırken diğer yandan afetten etkilenen ibadethanelerin de ayağa kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kentteki tarihi camilerin yeniden hizmet vermesi amacıyla restorasyon faaliyetlerinin planlandığını söyledi.

Bu kapsamda Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Hasan Paşa Camisi'nde de yaklaşık 1,5 yıl önce başlayan çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Palalı, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Vakıflar Genel Müdürlüğümüz asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'da depremde zarar gören tarihi tescilli eserlerin incelemesini anında yapmıştır. Eserlerimizden 28'inin onarıma ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir. Basit hasarları olan 9 camimiz kısa zamanda kapsamlı restorasyondan sonra ise 2'si açılmıştır. Karaköprü Bahçeli Köyü Hüseyin Paşa Camisi ile Eyyübiye ilçesi Çarkoğlu Camisi de onarımı tamamlanarak ibadete açılmıştır. Halihazırda şantiyelerimiz devam ediyor."

Palalı, müdürlük olarak tarihi eserlerin onarımına harcanan paranın miktarına bakmadıklarını vurguladı.

Ecdat mirası her türlü eseri ayağa kaldırmaya odaklandıklarını vurgulayan Palalı, "Bizler ecdat mirası, bize kalan eserlerin onarımını son kuruşuna kadar harcayacak son eserimizi mükemmel bir şekilde ayağa kaldıracak şekilde her türlü masrafı yapmaktan kaçınmıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da 11 Tarihi Cami İbadete Açıldı - Son Dakika

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