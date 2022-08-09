Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan ceylan yavrusu doğaya bırakıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan ceylan yavrusu doğaya bırakıldı

09.08.2022 10:14

Şanlıurfa'da kaçak avcıların aracında yakalanan ceylan yavrusu tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Şanlıurfa'da kaçak avcıların aracında yakalanan ceylan yavrusu tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Jandarma ekipleri, Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yaklaşık 5 ay önce yaptığı kontrollerde bir araçta ceylan yavrusu buldu.

Yeni doğduğu belirlenen ceylanı korumaya alan ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine bildirdi.

Görevlilerce bölgeden alınan ceylan yavrusu, Şanlıurfa'daki Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

Görevliler, ceylanı biberon yardımıyla keçi sütü vererek besledi.

Ceylan, yaklaşık 5 aylık tedavi ve rehabilitasyonun ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Jandarma, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan ceylan yavrusu doğaya bırakıldı - Son Dakika

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