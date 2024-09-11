Şanlıurfa'ya 40 Milyon Lira Kazı Bütçesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şanlıurfa'ya 40 Milyon Lira Kazı Bütçesi

Şanlıurfa\'ya 40 Milyon Lira Kazı Bütçesi

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kentte sürdürülen kazılar için bu yıl 40 milyon lira bütçe ayrıldığını ve çalışmaların hızlandığını bildirdi.

11.09.2024 11:17
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kentte sürdürülen kazılar için bu yıl 40 milyon lira bütçe ayrıldığını ve çalışmaların hızlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Şıldak başkanlığında Taş Tepeler Projesi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Şıldak, proje kapsamında il genelinde 8 bölgede kazı çalışmalarının sürdürüldüğünü hatırlattı.

Taş Tepeler Projesi'ne büyük önem verip titizlikle takip ettiklerini vurgulayan Şıldak, şunları kaydetti:

"Bu proje, illimiz için yeni bir algı, yeni bir yön, bir rota ortaya çıkardı. Turizm ve kültür değerlerimizin güçlenmesine vesile olacak gelişmelerin her gün yeni keşiflerle ortaya çıkarılmasından büyük mutluluk duyuyorum. Kazı çalışmalarını yakından takip ediyorum ve tüm ekibin titiz bir çalışma içerisinde olduğunu görüyorum. Taş Tepeler Projesi ile Şanlıurfa'nın dünya genelinde tanınırlığının giderek arttığını görüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yıl içinde kazı çalışmaları için Şanlıurfa'ya 40 milyon lira tutarında bütçe ayırdı. Bütçe kapsamında kazı çalışmaları büyük hız kazandı. Bakanlık tarafından sağlanacak ödeneklerle Göbeklitepe ve Karahantepe'ye üstyapı tesisleri kazandırılacak."

Toplantıya Vali Yardımcısı Harun Reşit Han, Taş Tepeler Kazı Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, Sefertepe Kazı Başkanı Doç. Dr. Emre Güldoğan, Sayburç Kazı Başkanı Doç. Dr. Eylem Özdoğan, Çakmaktepe Kazı Başkanı Doç. Dr. Fatma Şahin, Gürcütepe Kazı Başkanı Doç. Dr. Mücella Erdalkıran, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ ile yurt dışından akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'ya 40 Milyon Lira Kazı Bütçesi - Son Dakika

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