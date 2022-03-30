Şanlıurfa'da "Kırkyamada Kırk Maraş" sergisi açıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da "Kırkyamada Kırk Maraş" sergisi açıldı

30.03.2022 19:07
Şanlıurfa'da "Kırkyamada Kırk Maraş" sergisi açıldı

Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan "Kırkyamada Kırk Maraş" sergisi açıldı.

Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan "Kırkyamada Kırk Maraş" sergisi açıldı.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Salonu'ndaki serginin açılışı, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yasin Akgül, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, KADEM İl Temsilcisi Dilşah Öztürkmen ve kent protokolünün eşlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sergi, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesinin ve Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlandı.

Sergide, Kahramanmaraş'ın kadim ve kültürel değerleri ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılıyor.

Serginin danışmanlığını Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Cengiz Şavkılı ve Meslek Yüksekokulu El Sanatları Alanı Geleneksel El Sanatları Dalı Öğretim Üyesi Ahmet Akkurt yapıyor.

Kırkyama tekniği ile kumaş ve farklı materyaller ile hazırlanan 40 el sanatı eseri yer alıyor sergi, 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

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milli eğitim bakanlığı, Arkeoloji Müzesi, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da 'Kırkyamada Kırk Maraş' sergisi açıldı - Son Dakika


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