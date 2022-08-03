Şanlıurfa'da sarnıca düşen çöl varanı kurtarıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da sarnıca düşen çöl varanı kurtarıldı

03.08.2022 00:15
Şanlıurfa'da sarnıca düşen çöl varanı kurtarıldı

Şanlıurfa'da sarnıca düşen ve nesli tükenme tehlikesinde olan çöl varanı kurtarıldı.

Şanlıurfa'da sarnıca düşen ve nesli tükenme tehlikesinde olan çöl varanı kurtarıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa- Viranşehir kara yolunun Dağyanı bölgesinde içinde su olmayan sarnıca nesli tükenme tehlikesinde olan çöl varanı düştü.

Durumu fark eden çobanların ihbarı üzerine bölgeye Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri yönlendirildi.

İp yardımıyla sarnıca inen ekipler, kurtardığı çöl varanını doğal yaşam alanına bıraktı.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Viranşehir, Şanlıurfa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da sarnıca düşen çöl varanı kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da sarnıca düşen çöl varanı kurtarıldı - Son Dakika
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