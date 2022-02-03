Şanlıurfa'da "Sen Vatan Ben Gurbet" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi "Sen Vatan Ben Gurbet" adlı tiyatro oyunu ile izleyicilerle buluşacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kültürel ve sanatsal faaliyetlerini sürdüren şehir tiyatrosu "Sen Vatan Ben Gurbet" adlı tiyatro oyununa hazırlanıyor.

Erdal Ozan Metin'in yazdığı, genel sanat yönetmenliğini Hasan Ocakoğlu'nun yaptığı tiyatro oyunu, 8 Şubat Salı günü saat 20: 00'da Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda ücretsiz olarak sahnelenecek.