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Şanlıurfa'da "Sen Vatan Ben Gurbet" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek - Son Dakika

Şanlıurfa'da "Sen Vatan Ben Gurbet" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek

03.02.2022 15:36
Şanlıurfa'da "Sen Vatan Ben Gurbet" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi "Sen Vatan Ben Gurbet" adlı tiyatro oyunu ile izleyicilerle buluşacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi "Sen Vatan Ben Gurbet" adlı tiyatro oyunu ile izleyicilerle buluşacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kültürel ve sanatsal faaliyetlerini sürdüren şehir tiyatrosu "Sen Vatan Ben Gurbet" adlı tiyatro oyununa hazırlanıyor.

Erdal Ozan Metin'in yazdığı, genel sanat yönetmenliğini Hasan Ocakoğlu'nun yaptığı tiyatro oyunu, 8 Şubat Salı günü saat 20: 00'da Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda ücretsiz olarak sahnelenecek.

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Şehir Tiyatrosu, Şanlıurfa, Tiyatro, Vatan, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da 'Sen Vatan Ben Gurbet' adlı tiyatro oyunu sahnelenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da "Sen Vatan Ben Gurbet" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek - Son Dakika
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