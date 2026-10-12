Şanlıurfa'da UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı 30 ülkenin katılımıyla başladı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı 30 ülkenin katılımıyla başladı

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Şanlıurfa\'da UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı 30 ülkenin katılımıyla başladı
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Şanlıurfa'da UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı, 30 ülkeden temsilci ve sanatçının katılımıyla başladı. 3 gün sürecek toplantıda Türk ve yabancı sanatçılar sahne alacak, Göbeklitepe'nin miras beratı teslim edildi, Müzik Şehirleri Küresi Kansas City'ye takdim edildi.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda "Müzik şehri" ünvanı bulunan Şanlıurfa'da, 30 ülkeden temsilcilerin ve sanatçıların katılımıyla "UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı" başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, bir otelde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın 12 bin yıllık tarihi, gastronomisi, geleneksel sanatları, folkloru ve müziğiyle insanlık mirasının önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin "Müzik şehri" ünvanıyla UNESCO'da hem Şanlıurfa hem Kırşehir ile temsil edildiğini belirten Yazgı, dünya çapında iki ayrı şehirle temsil edilmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Müziğin kültürlerin hafızası ve insanlar arasında anlayışı güçlendiren evrensel bir dil olduğunu belirten Yazgı, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'da müziği konuşmak aslında insanlığı konuşmaktır. Çünkü bu coğrafyada insanın bir araya gelme birlikte üretme ve kendisini ifade etme hikayesi binlerce yıl öncesine dayanıyor. Bu kadim topraklar bize insanların çok erken dönemlerden itibaren birlikte ürettiğini, yaşadığını ve ortak değerler etrafında buluştuğunu gösteriyor. Geçmişte olduğu gibi bugün de biz aynı ihtiyacın etrafında buluşuyoruz. Birbirimizi anlamak, birbirimize kulak vermek ve ortak bir geleceği düşünmek zorundayız. Müziğin gücü de işte burada ortaya çıkıyor. Müzik bir kültürün hafızası, insanın kendisini ifade etme ve başkasını anlama biçimidir. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı da bu ortak zemini güçlendiriyor. Şehirlerin kendi kültürlerini koruyarak kültürlerini paylaşmalarına ortak üretimler geliştirmelerine müzik imkan sağlıyor."

Diğer konuşmacılar

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ise İngilizce yaptığı konuşmasında kurum olarak önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, Göbeklitepe'den Taş Tepeler'e uzanan Neolitik mirasın Şanlıurfa'yı müziğin de ilk yurtlarından birisi haline getirdiğini ifade etti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, UNESCO Müzik Şehirleri Koordinatörü Jacob Wagner, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz da toplantıda konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kaydedilen Göbeklitepe'ye ait miras beratı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı tarafından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a verildi.

Gülpınar ise toplantının simgesi olan UNESCO Müzik Şehirleri Küresi'ni bir sonraki toplantının ev sahibi olan ABD'nin Kansas City şehri adına UNESCO Müzik Şehirleri Koordinatörü Jacob Wagner'e takdim etti.

Çeşitli etkinliklerle 3 gün sürecek toplantı kapsamında Türkiye'den opera ve bale sanatçılarının yanı sıra aşıklar, abdallar ve dengbejler sahne alacak. ABD, İtalya ve İngiltere'den sanatçılar da farklı müzik türlerinden performanslar sunacak.

Kaynak: AA
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