Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde Yöresel Lezzetler Damakları Şenlendirdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde Yöresel Lezzetler Damakları Şenlendirdi

Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali\'nde Yöresel Lezzetler Damakları Şenlendirdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde, Şanlıurfa'ya özgü ciğer, patlıcan, domates ve tandır kebabı gibi yöresel lezzetler sergilendi. Şanlıurfalı kebap ustaları ve farklı şehirlerden gelen şefler bir araya gelerek birbirinden lezzetli kebaplar hazırladı. Festivalde, kebaplar hem göze hem mideye hitap etti. Şanlıurfa'nın zengin kebap kültürü ve yöresel yemekleri festivalde büyük ilgi gördü.

28.05.2024 14:05
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Şanlıurfa'ya özgü ciğer, patlıcan, domates ve tandır kebabı, Kültür Yolu Festivali'nde damakları şenlendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalde, "kebap diyarı" olarak bilinen Şanlıurfa'nın yöresel lezzetleri de görücüye çıktı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen şefler ile Şanlıurfalı kebap ustaları, kente özgü kebapları birlikte hazırladı.

Hem göze hem mideye hitap eden kebaplar ile usta şefler maharetlerini sergiledi.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Sözcüsü Şef Hasan Durmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın birbirinden muhteşem lezzetlere sahip olduğunu söyledi.

Kente dışarıdan 11 şefin festival kapsamında geldiğini belirten Durmaz, "Bizler şefler olarak burada ağırlandık, muhteşem lezzetler yaptık. Şanlıurfa'mıza has ciğer kebabı, Urfa kebabı, domatesli kebap, patlıcan kebaplarıyla Kültür Festivali'ne destek veriyoruz. Şanlıurfa'daki ustalarımızla hep birlikte kebaplar yaptık." dedi.

Şanlıurfalı kebap ustası Mustafa Paf da festivalin çok güzel geçtiğini söyledi.

Şanlıurfa'daki ustaların küçük yaşlardan itibaren kebabın içinde büyüdüğünü vurgulayan Paf, "Gelen şeflerimize karşılıklı tüyolar verdik. Tüyo almaktan ziyade tüyolar verdik. Şanlıurfa kebaplar ve yöresel yemeklerde çok zengindir. " dedi.

Kebaplardan tadan Halil Aslantaş ise festival için geldiği kentte kebapları çok beğendiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde Yöresel Lezzetler Damakları Şenlendirdi - Son Dakika

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