ŞANLIURFA - Kutsal mekan "Eyüp Nebi" yeni çehresine kavuşuyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da peygamber kabirlerinin bulunduğu Viranşehir ilçesindeki "Eyyüp Nebi" beldesi, yapılan sabır evleri ve cami külliyesinin de yer aldığı yeni çehresiyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

İslam tarihinde "Sabır timsali" olarak anılan Hazreti Eyyüp Peygamber ile eşi Rahime Hatun ve Elyasa Peygamber'in kabrinin de bulunduğu Eyüp Nebi beldesinde, yaklaşık 4 yıldır süren restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Daha önce hiçbir sosyal tesisin bulunmadığı makam, modern çehresiyle ziyarete açılacak.

500 bin metrekarelik alanda yaklaşık 5 milyon lira bütçe ile yapılan restorasyon alanındaki yeni donatıların da hizmete girmesine sayılı gün kaldı.

Restorasyonla beraber isteyen ziyaretçilerin konaklamasına imkan sunacak 26 sabır evinin yanı sıra 1000 kişilik yeni cami külliyesi, misafir karşılama üniteleri, aşevi, kütüphane ve otoparkın da bulunduğu alan büyük bir komplekse dönüştü.

"Konaklama imkanı sağlayacağız"

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, AA muhabirine, çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini, beldenin yeni çehresiyle ziyaretçilere farklı bir manevi atmosfer yaşatacağına inandığını söyledi.

İbadetlerini huzurlu bir ortamda gerçekleştirecek misafirlerin tüm ihtiyaçlarına da cevap verebilecek nitelikte bir restorasyonun yapıldığını dile getiren Ekinci, yeni caminin ramazan ayı ile hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

Ekinci, şu bilgileri verdi:

"Cami külliyesi inşaatımız vardı, bitti. İnşallah ramazan ayında hizmete sunmuş olacağız. TOKİ tarafından Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle 26 sabır evinin son tadilatı yapılıyor. Buraya gelen yerli ve yabancı turistlerimizin 1-2 gün de olsa konaklamasını sağlayacağız. Turistleri Eyüp Nebi'de, Şanlıurfa'da ağırlamaya çalışacağız. Aynı zamanda kabirlerin bulunduğu alanlarda cazibe merkezi olarak komple alanın, tüm yürüyüş yollarının ve dinlenme alanlarının yenilenmesi planlanıyor. O da bu sene sonuna kadar inşallah bitmiş olacak."