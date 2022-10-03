İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Caner Akın'ın beğenilen rejisiyle sahnelenen Wolfgang Amadeus Mozart'ın 'Saraydan Kız Kaçırma' operasını bu yıl AKM Opera Salonu'nda sergileyecek.
Sezon içerisinde AKM Opera Salonu'nda oynayacak ve 12 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de ilk temsilin gerçekleşeceği eserde koreografiyi Tan Sağtürk üstlenirken, Selim Paşa rolünde büyük bir sürpriz ile başarılı oyuncu Alper Saldıran rol alacak.
Son Dakika › Kültür Sanat › Saraydan Kız Kaçırma operası ilk temsil 12 Ekim'de - Son Dakika