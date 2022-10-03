Saraydan Kız Kaçırma operası ilk temsil 12 Ekim'de - Son Dakika
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Saraydan Kız Kaçırma operası ilk temsil 12 Ekim'de

03.10.2022 12:55
Saraydan Kız Kaçırma operası ilk temsil 12 Ekim'de

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Caner Akın'ın beğenilen rejisiyle sahnelenen Wolfgang Amadeus Mozart'ın 'Saraydan Kız Kaçırma' operasını bu yıl AKM Opera Salonu'nda sergileyecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Caner Akın'ın beğenilen rejisiyle sahnelenen Wolfgang Amadeus Mozart'ın 'Saraydan Kız Kaçırma' operasını bu yıl AKM Opera Salonu'nda sergileyecek.

Sezon içerisinde AKM Opera Salonu'nda oynayacak ve 12 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de ilk temsilin gerçekleşeceği eserde koreografiyi Tan Sağtürk üstlenirken, Selim Paşa rolünde büyük bir sürpriz ile başarılı oyuncu Alper Saldıran rol alacak.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

İstanbul, Mozart, AKM, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Saraydan Kız Kaçırma operası ilk temsil 12 Ekim'de - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Saraydan Kız Kaçırma operası ilk temsil 12 Ekim'de - Son Dakika
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