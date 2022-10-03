Sezon içerisinde AKM Opera Salonu'nda oynayacak ve 12 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de ilk temsilin gerçekleşeceği eserde koreografiyi Tan Sağtürk üstlenirken, Selim Paşa rolünde büyük bir sürpriz ile başarılı oyuncu Alper Saldıran rol alacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Kültür Sanat › Saraydan Kız Kaçırma operası ilk temsil 12 Ekim'de - Son Dakika

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