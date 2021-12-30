Üye Girişi
Sarıçam ormanlarına dönen göçmen bozayılar kış uykusuna yattı - Son Dakika

Sarıçam ormanlarına dönen göçmen bozayılar kış uykusuna yattı

30.12.2021 11:26
Sarıçam ormanlarına dönen göçmen bozayılar kış uykusuna yattı

Her yaz beslenmek için gittikleri Karadeniz'den Doğu Anadolu'ya dönen bozayıların büyük çoğunluğu, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kış uykusuna yattı.

Her yaz beslenmek için gittikleri Karadeniz'den Doğu Anadolu'ya dönen bozayıların büyük çoğunluğu, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kış uykusuna yattı.

Sarıkamış ormanlarında yaşamını sürdüren ve yaz aylarında yiyecek bulmak amacıyla Artvin'in Şavşat ilçesi kırsalına göç eden bozayılar, sonbaharı da "sakin şehir" unvanlı bu ilçenin çevresinde geçirdi.

İyi beslenip yağ depolayan ve ekim-kasım aylarında, gittikleri yaklaşık 250 kilometrelik güzergahı takip ederek geri dönen ayılar, aralık itibarıyla Sarıkamış'taki sarıçam ormanlarında kış uykusuna başladı.

Göçmen bozayıların bir kısmı ise ilçedeki çöplüklerde beslenmeyi sürdürüyor.

"Bazıları kış uykusuna yatmayacak"

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, Sarıkamış'ın simgesi ayıların artık kış uykusuna yatma zamanının geldiğini söyledi.

İlçeye yağan karla ayıların yuvalarına çekildiğini ifade eden Çoban, "Sarıkamış'ta ve Türkiye'nin her tarafında doğa kış uykusuna yattı, ilkbahara kadar uyuyacak. Doğanın uyanmasıyla birlikte bozayılar tekrar Sarıkamış ormanlarındaki yerlerini alacaklar." dedi.

Çoban, ilçedeki hazır besin deposu olan çöplük nedeniyle bazı ayıların kış uykusuna henüz yatmadığını belirterek, "Bazıları da hiç kış uykusuna yatmayacak. Bu aslında Sarıkamış'ta ekolojik bir sorundur. Bunun için valilik, kaymakamlık, belediye, Doğa ve Koruma Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ile çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

YORUMLAR
500

Doğu Anadolu, Karadeniz, Göçmen, Kars, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sarıçam ormanlarına dönen göçmen bozayılar kış uykusuna yattı - Son Dakika


TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven en alt seviyede TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven en alt seviyede         
11:24
Otomobil fiyatları düşüşe geçti Otomobil fiyatları düşüşe geçti         
11:02
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğluna hapis cezası Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğluna hapis cezası         
10:53
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak..         
10:19
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49
Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye..         
16:06
Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor         
15:48
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28

Son Dakika Haberleri
11:01 Otomobil fiyatları düşüşe geçti
11:01 İstanbul'un insani geçim ücreti açıklandı! İşte insan gibi yaşayabilmek için almamız gereken ücret
10:55 Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı
10:45 Facebook'taki sahte ev ilanına inandı, beş parasız kaldı
10:44 Hindistan'da ilginç olay! Koronavirüs aşısı olmamak için ağaca tırmandı
10:40 CIA, Danimarkalı yetim çocukları denek olarak mı kullandı?
10:38 İmamoğlu için "Suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: İstanbul'un şehir suyuna zehir karıştırsalar ne yapacağız?
10:32 Otobüste oturan çocukları kaldırmak istedi, yumrukların hedefi oldu!
10:27 Genç kızın talebi Esra Erol'u çok şaşırttı! Annesi internetten tanıştığı adamla kaçmıştı
10:23 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine talimat: Seçime hazırlıklı olun
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 11:35:02. #1.12#
SON DAKİKA: Sarıçam ormanlarına dönen göçmen bozayılar kış uykusuna yattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement