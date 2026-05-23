Sarıkamış'ta Çocuklardan Duygu Dolu Performans - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıkamış'ta Çocuklardan Duygu Dolu Performans

23.05.2026 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağlama ve halk oyunları eğitimi alan çocuklar, Sarıkamış'ta sahne gösterisiyle ailelerine duygusal anlar yaşattı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bağlama ve halk oyunları eğitimi alan çocuklar, sahnede sergiledikleri performanslarla ailelerine duygu dolu anlar yaşattı.

Sarıkamış Gençlik Merkezi'nde 5 ay süren bağlama ve halk oyunları kursuna katılan çocuklar için merkezin salonunda program düzenlendi.

Yaşları 7-12 yaşlarındaki 25 kursiyer çocuğun ailelerinin de katıldığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programın açılışında konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bülent Yıldırım, kültür, sanat ve spor gibi aktivitelerle çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Özellikle gençler ve çocuklar için bütün imkanları seferber ettiklerini belirten Yıldırım, "Gençlik merkezi olarak amacımız düşünen, düşündüğünü uygulamaya çalışan, kendi gençliği adına koşmasını bilen, ahlaki ve milli değerlerimize sahip çıkan bir nesil yetiştirmek. Özellikle gençlik merkezine çocuklarını yönlendiren, yardımcı olan ailelerimize, velilerimize huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Konuşmaların ardından kurs eğitmeni Nazan Ejder koordinasyonunda bazı çocuklar bağlama çalıp, türküler seslendirirken bazıları ise Türkiye'nin farklı bölgelerine ait yöresel halk oyunları gösterisi sundu.

Çocuklarının sahne performansı karşısında duygusal anlar yaşayan aileler ve programa katılanlar, minik kursiyerleri ayakta alkışladı.

Program, hediye takdimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Yaşam, Kars, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sarıkamış'ta Çocuklardan Duygu Dolu Performans - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Merkezi’ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu CHP Genel Merkezi'ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
Güle güle Ederson Ayrılık paylaşımı eşinden geldi Güle güle Ederson! Ayrılık paylaşımı eşinden geldi
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Ülke şokta Salgın riski Dünya Kupası kampını iptal ettirdi Ülke şokta! Salgın riski Dünya Kupası kampını iptal ettirdi
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Temizlik yaparken 5’inci kattan düşen kadın öldü Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü

11:05
Erdoğan mı Yavaş mı Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
10:36
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
10:15
İbrahim Tatlıses’in son hali hayranlarını üzdü
İbrahim Tatlıses'in son hali hayranlarını üzdü
10:00
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
09:44
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar Bir aile yok oldu
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
09:04
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı Özel “En kısa sürede“ dedi ama...
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel "En kısa sürede" dedi ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 11:11:06. #7.12#
SON DAKİKA: Sarıkamış'ta Çocuklardan Duygu Dolu Performans - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.