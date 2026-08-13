Belediye çalışması tahmin edilen 5 bin yıllık tarihi ortaya çıkarttı - Son Dakika
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Belediye çalışması tahmin edilen 5 bin yıllık tarihi ortaya çıkarttı

Belediye çalışması tahmin edilen 5 bin yıllık tarihi ortaya çıkarttı
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Sivas Şarkışla'da belediyenin çevre düzenlemesi sırasında keşfedilen yaklaşık 5 bin yıllık Kale Höyük yerleşiminde arkeolojik kazılar başladı. İlk bulgular Osmanlı'dan Hititlere uzanan dönemlere ait; bölgenin kültür turizmine kazandırılması hedefleniyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çevre düzenleme çalışmaları sırasında keşfedilen tahmini 5 bin yıllık yerleşim yerinde kazı çalışmaları başladı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 2009 yılında belediye tarafından Kale Hüyük bölgesinde başlatılan çevre düzenleme çalışmaları sırasında 5 bin yıllık olduğu tahmin edilen tarihi bulgulara rastlanılmıştı. Bölge SİT alanı ilan edilirken, 2024 yılında Şarkışla Belediyesi'nin başvurusu ile giderleri belediye tarafından karşılanmak üzere bölgede arkeolojik kazı çalışmalarına başlanıldı.

Müzeler Genel Müdürlüğü koordinesinde başlayan çalışmalarda elde ilk bulgular Osmanlı, Selçuklu, Ortaçağ, Roma dönemi, Bizans dönemi ve Hititlere kadar uzanıyor. Bulgular tarihçileri ve arkeologları, bölgenin tahmini 5 bin yıllık bir yaşam alanı olabileceği noktasında heyecanlandırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, belediye olarak çalışmaları desteklediklerini belirterek, "Şarkışla'mızın tarihine sahip çıkmaz, hangi tarihten günümüze kadar geldiğimizi, Kale Höyük olarak adlandırılan bu bölgenin geçmişte nasıl kullanıldığını, hangi medeniyetlerin burada hayat sündüğünü tespit edebilmek için 2024 yılında başvuranlarımızı yaparak kazı izinlerini almıştık. 2009-2014 yılları arasında bu bölgeye yaptığımız çevre düzenleme çalışmaları sırasında tarihi bulgular elde etmiştik. Bu buluntular burada 3500-5000 yıllık bir geçmiş olduğuna işaret etti. Bu nedenle buradaki çalışmalar durduruldu. O günden bugüne kadar burada herhangi bir çalışmaya izin verilmedi. 2024 yılındaki başvurumuzun ardından çıkan izinle birlikte şu an bilim adamları, arkeologlar, Müzeler Genel Müdürlüğü'nün yetkilileri ekipleri Şarkışla Belediyemizin finansesiyle çalışmalarına başladı" dedi.

Hititlere kadar uzanıyor

Gültekin açıklamasında şunları ifade etti, "Osmanlı, Selçuklu, Ortaçağ, Roma dönemi, Bizans dönemi ve Hititlere kadar giden bir tarihin ortaya çıkartılması söz konusu. Çalışmalarda yine tarihi bulgular elde ediliyor. Her katmanda farklı dönemlere ait bulgulara ulaşılıyor. Burada çok kıymetli tarihi verilere ulaşılarak Şarkışla ilçemizin bir kültür turizmi şehri olmasını umut ediyoruz. Bilimsel çalışmaların tamamlanması sonrası bu bölgeyi şehir terası ve sosyal alan olarak değerlendireceğiz"

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Belediye çalışması tahmin edilen 5 bin yıllık tarihi ortaya çıkarttı - Son Dakika

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