Sason'da 4 dönümlük alanda bal müzesi ve arıcılık eğitim merkezi kuruluyor - Son Dakika
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Sason'da 4 dönümlük alanda bal müzesi ve arıcılık eğitim merkezi kuruluyor

Sason\'da 4 dönümlük alanda bal müzesi ve arıcılık eğitim merkezi kuruluyor
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Batman'ın Sason ilçesinde arıcılığı geliştirmek ve Sason balının marka değerini artırmak amacıyla Bal Müzesi ve Arıcılık Eğitim Merkezi kuruluyor. Vali Ekrem Canalp'in destekleriyle yaklaşık 4 dönümlük arazi üzerinde inşa edilecek iki katlı merkez, üreticilere pazarlama imkanı ve ilçeye yeni bir turizm merkezi kazandıracak.

Batman'ın Sason ilçesinde, ilçenin önemli geçim kaynaklarından arıcılığın geliştirilmesi, Sason balının marka değerinin artırılması ve turizme katkı sağlanması amacıyla Bal Müzesi ve Arıcılık Eğitim Merkezi kuruluyor.

Vali Ekrem Canalp'in talimat ve destekleriyle hayata geçirilecek proje, yaklaşık 4 dönümlük arazi üzerinde inşa edilecek. İki katlı ve 323 metrekare kapalı alana sahip olacak merkezde, arıcılığın tarihsel gelişimi, geleneksel ve modern üretim yöntemleri ile Sason'a özgü bal kültürü tanıtılacak. Merkezde ayrıca bal sergi ve tanıtım alanı, arıcılık eğitim ve seminer alanları, yöresel ürünlerin üreticiler tarafından doğrudan tüketiciye sunulabileceği pazar alanı ve çocuk oyun alanı bulunacak. Projenin tamamlanmasıyla Sason balının ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığının artırılması, üreticilerin pazarlama imkanlarının geliştirilmesi ve ilçenin yeni bir turizm merkezine kavuşması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Ekrem Canalp, Kültür Sanat, Ekonomi, Turizm, Batman, Sason, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sason'da 4 dönümlük alanda bal müzesi ve arıcılık eğitim merkezi kuruluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sason'da 4 dönümlük alanda bal müzesi ve arıcılık eğitim merkezi kuruluyor - Son Dakika
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