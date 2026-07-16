Satranç ustaları Pamukkale ve Hierapolis'e hayran kaldı - Son Dakika
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Satranç ustaları Pamukkale ve Hierapolis'e hayran kaldı

Satranç ustaları Pamukkale ve Hierapolis\'e hayran kaldı
16.07.2026 11:11  Güncelleme: 11:13
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2. Uluslararası Pamukkale Açık Satranç Turnuvası için Denizli'ye gelen 24 ülkeden binin üzerinde sporcu ve yakını, düzenlenen özel turlarla Pamukkale Travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti'ni gezdi.

2. Uluslararası Pamukkale Açık Satranç Turnuvası kapsamında kente gelen 24 ülkeden bini aşkın sporcu, antrenör ve yakınları, düzenlenen özel turla UNESCO Dünya Mirası listesindeki Pamukkale Travertenleri ile Hierapolis Antik Kenti'ni keşfetti. Beyaz cennetin büyüleyici atmosferinde turnuva stresi atan misafirler, Denizli'nin tarihi ve doğal güzelliklerine tam not verdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) iş birliği ve Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destekleriyle gerçekleştirilen, 1.4 milyon TL'lik rekor ödüllü 2. Uluslararası Pamukkale Açık Satranç Turnuvası için kente gelen konuklar, bu kez hamlelerini tarihi ve doğal güzellikleri keşfetmek için yaptı. Sporcuların Denizli'nin dünyaca ünlü kültürel mirasını yakından tanıması amacıyla organize edilen özel gezi programı, renkli görüntülere sahne oldu.

Beyaz cennet ve antik tarih sporcuları büyüledi

Dünyanın dört bir yanından Denizli'ye gelen yerli ve yabancı satranç heyeti, gezi kapsamında ilk olarak Pamukkale Travertenleri'ni ziyaret etti. Eşsiz beyazlığın üzerinde yürüyen, şifalı sularla buluşan sporcular turnuvanın yorgunluğunu üzerlerinden attı. Gezinin bir sonraki durağı ise antik çağın en önemli sağlık ve kültür merkezlerinden biri olan Hierapolis Antik Kenti oldu. Binlerce yıllık tarihi sütunların arasında yürüyen ve görkemli Hierapolis Antik Tiyatrosu'nu büyük bir ilgiyle inceleyen sporcular ile yakınları, bol bol hatıra fotoğrafı çekerek bu anları ölümsüzleştirdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Pamukkale, Denizli, Turizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Satranç ustaları Pamukkale ve Hierapolis'e hayran kaldı - Son Dakika

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