Savaş sirenleri Ukrayna'da değil Bigadiç'te çalıyor - Son Dakika
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Savaş sirenleri Ukrayna'da değil Bigadiç'te çalıyor

06.04.2022 21:15

Savaş sirenleri Ukrayna'da değil Bigadiç'te çalıyor Sirenler bu kez savaş için değil iftar için çalıyor Sofraya top sesi ile değil siren sesi ile oturuyorlar Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta şahit olunan siren sesleri Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde de çalıyor.

Savaş sirenleri Ukrayna'da değil Bigadiç'te çalıyor

Sirenler bu kez savaş için değil iftar için çalıyor

Sofraya top sesi ile değil siren sesi ile oturuyorlar

BALIKESİR - Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta şahit olunan siren sesleri Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde de çalıyor. Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde oruç tutan vatandaşlar iftar vaktinde top sesi yerine siren sesini bekliyor. Yaklaşık 50 yıldır süren gelenek ile ilçede iftar topu yerine savaş yıllarından kalan siren kullanılırken, sirenlerin yankısı ile tüm ilçe iftar sofrasına oturuyor.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yaklaşık 50 yıldır süren gelenek ile vatandaşlar iftar sofrasına siren sesi ile oturuyor. Bigadiç Belediyesi'nde bulunan ve 2.Dünya Savaşı'ndan da eski bir tarihe ait olduğu sanılan siren, iftar vaktinin gelmesi ile döndürülerek çalıştırılıyor. Belediye personeli Eşref Sarıkurt tarafından 22 yıldır kullanılan sirenin sesi ilçedeki hoparlör sistemi ile tüm ilçede yankılanıyor.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu "Evet bu geleneği 2014'ten beri devam ettiriyoruz. İnşallah uzun yıllar da devam ettiririz. Bu birlik için beraberlik için halkımızın Bu Ramazan'ı Huşu içinde birlik beraberlik içinde olması Iyi bir vesile oluyoruz. Bizim 69 mahallemiz var. 10 Merkez ile birlikte 79 mahalle fiilen. Biz bu her akşam bir mahallemizde olmak şekliyle oraya gidip bu sofralarımızı kuruyoruz. Bundan bizde halkımızda çok memnun Allah, bugünlere kavuşturdu. Bu siren çok eskiden beri geliyor. Şehrin daha küçük olduğunu düşünelim kalede top atılıyor ve bu siren sesi ile hoparlörün çok yaygın olmadığı, minarelerin seslerin çok yaygınlaşmadığı dönemde bu sesi de vererek iftar vaktinin geldiğini belirtmek için yapılmış. Bizde bunu devam ettirmeye çalışıyoruz" dedi.

Başkan Avcu iftar sonrası cocuklara pamuk şeker ikramında bulundu.

Savaş sirenleri Ukrayna'da değil Bigadiç'te çalıyor
Savaş sirenleri Ukrayna'da değil Bigadiç'te çalıyor
Savaş sirenleri Ukrayna'da değil Bigadiç'te çalıyor

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Balıkesir, Bigadiç, Ukrayna, Savaş, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Savaş sirenleri Ukrayna'da değil Bigadiç'te çalıyor - Son Dakika


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