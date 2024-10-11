Savatra Antik Kenti'nde Bebek İskeletleri Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Savatra Antik Kenti'nde Bebek İskeletleri Bulundu

Savatra Antik Kenti\'nde Bebek İskeletleri Bulundu

Konya'daki Savatra Antik Kenti kazısında, bebek iskeletleri ve toprak kaplar bilimsel incelemeye alındı.

11.10.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da Savatra Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, toprak kapların içerisinde bulunan bebek iskeletleri, kentin o dönemdeki yaşantısını anlamak için incelemeye alındı.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü ile Savatra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç Dr. İlker Işık, ekibiyle Karatay ilçesindeki Yağlıbayat Mahallesi'nde bulunan antik kentte yürüttüğü çalışmalarda, bilinmeyenleri gün yüzüne çıkarıyor.

Arkeolojik yüzey araştırmalarıyla tespit edilen ve 2021'de kazı çalışmalarına başlanan Antik Roma Dönemi'nden kalma tiyatronun güneyinde 2 kuyu mezar olduğu belirlendi.

"Neredeyse sağlam diyebileceğimiz pişmiş toprak kaplar ortaya çıktı"

Heyecan uyandıran tespitin ardından başlatılan kazı çalışmasıyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Işık, Savatra'da kilometrelerce uzunluğunda büyük dehliz alanları olduğunu bildiklerini söyledi.

Bu yapılardan biriyle karşılaştıklarını değerlendirerek, hemen kazı çalışmasına başladıklarını anlatan Işık, "Burada kuyu bir mezar yapısıyla karşılaştık. Kuyunun köşelerine bırakılmış ve neredeyse sağlam diyebileceğimiz pişmiş toprak kaplar ortaya çıktı. Bulunan toprak kapların içerisinde, başı olmayan bebek iskeletleri, kapların üstlerinde de köpek başı iskeletleri mevcuttu. Bunun dini ritüelin karşılığı olarak yapıldığını düşünüyoruz. Dünyada ve Anadolu'da örneği çok nadir olan bir mezar tipi." diye konuştu.

Buluntularla ilgili bilimsel çalışma başlatıldı

Işık, uzman ekiplerin bu buluntulara ilişkin bilimsel çalışma başlattığını dile getirdi.

Prof. Dr. Kemal Gökay'ın yaptığı jeo-radar çalışmasıyla bu kuyunun 3 metre güneyinde başka bir kuyu mezarla karşılaştıklarına değinen Işık, şunları kaydetti:

"Bu kuyuda da bebek ve köpek iskeletleri çıktı, ancak diğerinden farklı olarak, tilki, sığır, at ve eşek kemikleriyle de karşılaştık. Bu heyecan verici çalışmanın ardından, alanı daha fazla genişletebilmenin çalışmasını yapıyoruz. Bu bağlamda fizyolojik çalışmalar gerçekleştirdik. Seramik örneklerine baktığımız zaman, Erken Roma İmparatorluğu Dönemi'nden, Geç Antik Çağ'a kadar, yani günümüzden 1500-1600 yıl öncesine kadar giden zaman aralığında var olmuş buluntular karşımıza çıktı. Başka kuyu mezarlara da ulaştıktan sonra umuyoruz ki Anadolu'nun kültür tarihine hizmet edecek yeni bulgularla karşılaşırız. Çıkan her buluntu belki tarihi biraz daha geriye götürebilir."

Antik kentte yürütülen diğer çalışmalara da işaret eden Işık, önemli bir kurgan mezar kazı yaptıklarını, antik tiyatronun batısındaki höyükte bulunan kilisenin de temelini ortaya çıkarmak için kazı çalışması yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Eğitim, Bebek, konya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Savatra Antik Kenti'nde Bebek İskeletleri Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:42 Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi
11:34 2’si çocuk 5 kişiyi katleden caninin cezası belli oldu 2'si çocuk 5 kişiyi katleden caninin cezası belli oldu
11:06 ATM’lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!
10:19 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
09:56 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf’un İstanbul’daki bazı şubeleri boş kaldı Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı
18:20 Yapay zekaya göre Süper Lig’de şampiyon averajla belli olacak Yapay zekaya göre Süper Lig'de şampiyon averajla belli olacak
17:56 Hastane bahçesinde eşini öldürüp intihar eden adamın 22 suç kaydı ortaya çıktı Hastane bahçesinde eşini öldürüp intihar eden adamın 22 suç kaydı ortaya çıktı
17:49 ’’Baba yarımsın’’ diyerek sokağa çağırdığı şahsı tekme tokat dövdü ''Baba yarımsın'' diyerek sokağa çağırdığı şahsı tekme tokat dövdü
17:35 A Milli Takım antrenmanında Semih Kılıçsoy için söylenen skandal sözler kameralara yansıdı A Milli Takım antrenmanında Semih Kılıçsoy için söylenen skandal sözler kameralara yansıdı
17:34 Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu
17:12 Anne bile denilemez, Sıla bebeğin yaşadıkları ortaya çıktı Anne bile denilemez, Sıla bebeğin yaşadıkları ortaya çıktı
17:09 Monaco’da lüks aracının kontrolünü kaybederek park halindeki lüks araçlara dalan kadın sürücü, 1 milyon sterlinlik zarara sebep oldu Monaco'da lüks aracının kontrolünü kaybederek park halindeki lüks araçlara dalan kadın sürücü, 1 milyon sterlinlik zarara sebep oldu
17:01 Dorukhan Toköz’den çok konuşulacak Beşiktaş itirafı Dorukhan Toköz'den çok konuşulacak Beşiktaş itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 13:06:58. #1.12#
SON DAKİKA: Savatra Antik Kenti'nde Bebek İskeletleri Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.