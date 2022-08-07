Sazını alan meydana çıktı, müzik şöleni yaşandı - Son Dakika
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Sazını alan meydana çıktı, müzik şöleni yaşandı

07.08.2022 20:30
Sazını alan meydana çıktı, müzik şöleni yaşandı

Sazını alan meydana çıktı, müzik şöleni yaşandı Sivas'ta ' Sazını Al da Gel' programıyla bağlama ustaları vatandaşlara müzik şöleni yaşattı.

Sazını alan meydana çıktı, müzik şöleni yaşandı

Sivas'ta ' Sazını Al da Gel' programıyla bağlama ustaları vatandaşlara müzik şöleni yaşattı.

SİVAS - Sivas'ta ' Sazını Al da Gel' programıyla bağlama ustaları vatandaşlara müzik şöleni yaşattı. 'Gardaşlık Festivali' kapsamında gerçekleştirilen ' Sazını Al da Gel' programını 108 bağlama ustası katıldı. Kent meydanında gerçekleştirilen program açık hava konserlerini aratmadı. Yöresel türküleri söylen bağlama ustalarına Aşık Veysel heykeli önderlik etti. Bağlama ustaları adeta sazlarını konuştururken vatandaşlar da doyasıya eğlendi, bazı vatandaşlar o anları telefon kameralarıyla ölümsüzleştirdi.

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Kaynak: İHA

Bağlama, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sazını alan meydana çıktı, müzik şöleni yaşandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sazını alan meydana çıktı, müzik şöleni yaşandı - Son Dakika
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