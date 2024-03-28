Seçkin Bayramoğlu, 25 yıldır Karagöz-Hacivat oyunlarıyla ramazan akşamlarını eğlenceli hale getiriyor

Sakarya'da gölge oyunu ve meddahlık geleneğini 25 yıldır yaşatan geleneksel tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu, yazıp oynadığı Karagöz-Hacivat oyunlarıyla ramazan akşamlarını eğlenceli hale getiriyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığının "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" unvanına sahip Bayramoğlu, gölge oyunu ve unutulmaya yüz tutan meddah geleneğini gelecek nesillere taşımak için 25 yıldır mücadele veriyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesince Adapazarı Kültür Merkezi önünde açılan Ramazan Sokağı'nda iftar sonrası izleyiciyle buluşan Bayramoğlu, 11'i kendisinin yazdığı 21 Karagöz-Hacivat oyunuyla çocukları ve yetişkinleri eğlendiriyor.
Anadolu'nun kültürel çeşitliliğini ve değerlerini izleyicilere eğlenceli şekilde öğreten Bayramoğlu, eğitici meddah hikayeleriyle de her yaştan seyirciye yol gösteriyor.
"Çocuklardan çok olumlu tepkiler alıyoruz"
Bayramoğlu, AA muhabirine, 500 yıllık geleneği yaşatmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.
Bu yıl da her çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri çocuklar ve "yüreğindeki çocuğu" yaşatan büyüklerle Ramazan Sokağı'nda bir araya geldiklerini belirten Bayramoğlu, "Geleneği hep beraber yaşatıyoruz. Çok güzel anlar yaşıyoruz. Bizim için de ramazan çok eğlenceli ve çok güzel geçiyor." diye konuştu.
Bayramoğlu, çocukların çok eğlendiğine değinerek, kültürel erozyonun had safhada olduğu bir dönemde kadim sanatların, öz kültüre ait sanatların çocuklar üzerindeki olumlu etkilerini gözlemlediklerini anlattı.
Çocukların cam ekranlar, tablet, bilgisayar, bilgisayar oyunları ve telefonların etkisiyle mağduriyet yaşadığını vurgulayan Bayramoğlu, "Biz onlara neyi verirsek onu alır çocuklar. İşte ramazan vesilesiyle burada yapılan etkinliklerle 500 yıllık Karagöz gölge oyunumuzu çocuklarla buluşturduğumuz müddetçe onlardan çok olumlu tepkiler alıyoruz." şeklinde konuştu.
"Kültürümüze aldığımız her yaraya yara bandı yapıştırıyoruz"
"Bizim yaptığımız aslında, küreselleşen ve yozlaşan dünyada kültürümüze aldığımız her yaraya karşılık bir yara bandı yapıştırmak oluyor." diyen Bayramoğlu, geleneği geleceğe aktarmak için mücadeleye devam ettiklerini dile getirdi.
Bayramoğlu, ölene kadar sahnede kalmak istediğini belirterek, "Öz kültürümüze ait kadim, seyirlik sanatlarımızı, geleneksel Türk tiyatromuzu, genç kuşaklara, çocuklara, büyüklere aktarıp yaşatmaya devam edeceğiz inşallah." dedi.
Karagöz'ün değerleri çocuklara aktarmak için vesile olduğunu vurgulayan Bayramoğlu, insanların Karagöz perdesinden aynaya baktığı zaman hem kendilerini gördüğünü hem de ibret aldığını kaydetti.
Bayramoğlu, her oyunda kültür ve değerlere ait konu seçtiklerinden bahsederek, "21 oyun repertuvarlı oynuyoruz. Her birinde hem evrensel hem milli hem manevi değerlerimize ait mesajlar var. Bu vesileyle çocuklar çok eğleniyorlar ve bir yandan da eğitiliyorlar, eğlenirken öğreniyorlar. Karagöz'ün böyle bir tarafı var. Yanlışı yapıp, sonra seyirciye doğruyu gösteren bir kahraman." ifadelerini kullandı.
Oyunların 11'ini kendisinin yazdığını, diğerlerinin ise eski olduğunu belirten Bayramoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Geleneği yaşatırken kendimiz de katkı sunup geleceğe aktarmak, günceli yakalamak adına yeni oyunlar yazıyoruz. Meddah hikayelerimiz de var. Her gün ayrı meddah hikayesi anlatıyoruz. Kıssadan hisse öğütlü. Hem çocuklarımıza hem de büyüklerimize günümüzde kaybettiğimiz değerleri hatırlatacak hikayelerden oluşan sahnelerde performans sergiliyoruz."
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