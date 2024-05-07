Seferihisar'da Hıdrellez Şenliği Coşkusu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Seferihisar'da Hıdrellez Şenliği Coşkusu

Seferihisar\'da Hıdrellez Şenliği Coşkusu

İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen Hıdrellez şenliğinde vatandaşlar bir araya geldi. Beyler Köyü'nde yapılan etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı yemekler sergilendi ve dilekler ateşin üzerinden atlayarak dile getirildi.

07.05.2024 08:49
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde Hıdrellez şenliği düzenlendi.

Beyler Köyü'nün Hıdrellez Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, bu özel gün için hazırladıkları yemekleri katılımcılara ikram etti.

Şenlikte ilçe protokolü de yer aldı.

Seferihisar Necat Hepkon Anadolu Lisesinde de düzenlenen şenlikte, öğrenciler evlerinde hazırladıkları yemekleri kermes stantlarında sergileyerek katılımcılara sundu.

Okul bahçesindeki ağaçlar, dileklerin yazıldığı kağıtlarla süslenerek Hıdırellez'in müjdecisi olan baharın ve yeniden doğuşun simgesi oldu.

Hıdrellez ateşi, Seferihisar İlçe Eğitim Müdürü Ahmet Vehbi Koç ve Necat Hepkon Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ahmet Yürümez tarafından yakıldı.

Öğrencilerin hazırladığı halk oyunu gösterisiyle renklenen etkinlikte, ateşin üzerinden atlayarak dilekler dile getirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Seferihisar'da Hıdrellez Şenliği Coşkusu - Son Dakika

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