Seferihisar\'da Hıdrellez Şenliği Coşkusu

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde Hıdrellez şenliği düzenlendi.

Beyler Köyü'nün Hıdrellez Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, bu özel gün için hazırladıkları yemekleri katılımcılara ikram etti.

Şenlikte ilçe protokolü de yer aldı.

Seferihisar Necat Hepkon Anadolu Lisesinde de düzenlenen şenlikte, öğrenciler evlerinde hazırladıkları yemekleri kermes stantlarında sergileyerek katılımcılara sundu.

Okul bahçesindeki ağaçlar, dileklerin yazıldığı kağıtlarla süslenerek Hıdırellez'in müjdecisi olan baharın ve yeniden doğuşun simgesi oldu.

Hıdrellez ateşi, Seferihisar İlçe Eğitim Müdürü Ahmet Vehbi Koç ve Necat Hepkon Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ahmet Yürümez tarafından yakıldı.

Öğrencilerin hazırladığı halk oyunu gösterisiyle renklenen etkinlikte, ateşin üzerinden atlayarak dilekler dile getirildi.