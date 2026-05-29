Polisten Şehit Oğluna Doğum Günü Sürprizi
Polisten Şehit Oğluna Doğum Günü Sürprizi

29.05.2026 23:39
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde polis ekipleri, şehit polis memuru Ali Öztürk'ün oğlu Ali Burak Öztürk için doğum günü sürprizi düzenledi.

Bağlar Mahallesi'nde yaşayan şehit polis memurunun ailesini evlerinde ziyaret eden Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, 16 yaşına giren Ali Burak Öztürk'ün doğum gününü kutladı.

Doğum günü pastasının kesildiği ziyarette polis ekipleri, Ali Burak'a çeşitli hediyeler verdi.

Emniyet personeli, ziyaret sırasında şehit ailesiyle bir süre sohbet etti.

Siverek Kaymakamlığı'nın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, şehitlerin emanetleri olan çocukların yalnız olmadıkları belirtilerek, Ali Burak Öztürk'e sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yaşam temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ali Öztürk, Doğum Günü, Ali Burak, Şanlıurfa, Siverek, Polis, Son Dakika

