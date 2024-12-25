Şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz tiyatro eğitimi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz tiyatro eğitimi

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Şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz tiyatro eğitimi Elazığ'da Ala Sanat Merkezi, hayata geçireceği proje ile şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz tiyatro eğitimi verecek.

25.12.2024 11:41
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Şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz tiyatro eğitimi

ELAZIĞ - Elazığ'da Ala Sanat Merkezi, hayata geçireceği proje ile şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz tiyatro eğitimi verecek.

Elazığ'da müzik, resim, masal atölyesi ve uygulamalı tiyatro eğitimleri veren Ala Sanat Merkezi, hayata geçireceği proje ile adeta içleri ısıttı. Şehit ve gazi ailelerinin çocuklarına 4 ay boyunca ücretsiz tiyatro eğitimi verecek olan merkez, ardından bir oyun sahnelemeyi planlıyor. Elazığ'daki tüm şehit ve gazi ailelerinde bulunan çocukları merkeze beklediklerini ifade eden Erhan Karataş, eğitimler sonunda devam etmek isteyen çocukları da bünyelerine alacaklarını söyledi. Merkez müdürü Erhan Karataş, "Biz Elazığ'da şehit ve gazi ailelerinin 9-18 yaş arasındaki çocuklarına uygulamalı tiyatro eğitimini ücretsiz vermeyi düşünüyoruz. Bu eğitimi sonunda gösteri düzenleyeceğiz ve sahne almalarını sağlayacağız. Eğer bunu başarabilirsek Elazığ'da farkındalık olacağını düşünüyorum. Bunun için Elazığ'daki tüm şehit ve gazi aileleri çocuklarını merkezimize bekliyoruz. Eğitimler ortalama 4 ay sürecek. Yeteneğe göre de değişebilir. Bu süre artı 2 ay daha üzerine eklenebilir. Duruma göre bakacağız. Devam etmek isteyen tüm çocuklar kendi ekibimize dahil olacak. Aylık olarak gösteri yapmış olduğumuz sahnede rol almalarını sağlayacağız. Şehit ve gazi çocukları bizler için çok değerli. Bu vatan için kendi canlarını feda eden, çocuklarını bize emanet eden şehit ve gazilerimize saygımız sonsuz. Bu konuda bizde onların emanetlerine sahip çıkmayı düşünüyoruz" dedi.

Şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz tiyatro eğitimi
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Elazığ, Son Dakika

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