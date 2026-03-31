Şehitlere Vefa: Resimlerle Anma Projesi - Son Dakika
Şehitlere Vefa: Resimlerle Anma Projesi

31.03.2026 12:45
Samsunlu Melisa ve Ufuk Kaman çifti, şehit Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i, Trabzon'daki durak kulübesine resmetti.

Samsunlu Melisa ve Ufuk Kaman çifti, şehit Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i, Trabzon'daki durak kulübesine resmetti.

İstanbul'da yaşarken bir süre önce memleketleri Ladik ilçesine yerleşen Melisa ve Ufuk Kaman çifti, uyuşturucu operasyonunda açılan ateş sonucu şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Emre Albayrak'ın resmini, Ladik ilçesinde kabrinin bulunduğu mahalledeki durak kulübesine çizdi.

Şehitlere vefalarını resimle göstermeyi amaçlayan genç çiftin yeni adresi Ortahisar ilçesindeki Esentepe Mahallesi oldu.

Büyükşehir Belediyesinin organizesinde hazırlıklarını tamamlayan Melisa ve Ufuk Kaman, Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in resimlerini de mahalledeki otobüs durağına çizdi.

Çalışmaya Türk bayrağı ve "vatan size minnettar" yazısı da ekleyen çift, mahallede yaşayanların yanı sıra sosyal medyadan da beğeni aldı.

Melisa Kaman, AA muhabirine, eşi ile daha önce şehit polis memuru Emre Albayrak'ın resmini, kabrinin bulunduğu mahalledeki durağa yaptıklarını söyledi.

Amaçlarının şehitleri hatırlamak ve ailelerine bir hediye vermek olduğunu ifade eden Kaman, "Elimizdeki imkanlar doğrultusunda durağı boyadık. Portresini çizdik, ismini yazdık. Türk bayrağı yaptık ve şehidimizi unutturmamak için elimizden geleni yaptık. Samsun'da birçok proje yaptık ve yapmaya devam edeceğiz." dedi.

"Bütün şehirlere gitmek istiyoruz"

Kaman, çalışmalarını sosyal medyada paylaşmalarının ardından insanlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getirerek, "Şu an yaptığımız çalışmada farklı bir il Trabzon oldu. Trabzon'da Eren Bülbül ve Ferhat Gedik şehidimizi unutturmamak için bir girişimde bulunduk. Sonrasında Antalya'ya gideceğiz, belki Isparta, belki Amasya, belki Gaziantep yani talepler doğrultusunda ve bizlere destek verilmesi halinde bütün şehirlere gitmek istiyoruz." diye konuştu.

Aynı zamanda şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile bir araya geldiklerini aktaran Kaman, şehit Ferhat Gedik'in eşinin de sosyal medyadan kendilerine ulaşarak mutluluğunu paylaştığını belirtti.

Ufuk Kaman ise çocukluğundan bu yana resme ilgisinin olduğunu ifade ederek, şehitler için başlattıkları çalışmalarını farklı illerde sürdürmek istediklerini söyledi.

Bülbül ve Gedik'in resimlerini çizerken duygusal anlar yaşadıklarını aktaran Kaman, "Şehit ailelerini böyle projelerle sevindirmek istiyoruz. Şehitleri unutturmamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Durakta bekleyen yolculardan Necla Erbay da çalışma ile şehitlerin ölümsüzleştiğini belirterek, "Arkadaşlar gönüllü olarak Samsun'dan gelmişler, emek vererek boyamışlar ve güzel yapmışlar." dedi.

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Şehitlere Vefa: Resimlerle Anma Projesi - Son Dakika

Üsküdar’da yol çöktü, otomobil çukura düştü Üsküdar'da yol çöktü, otomobil çukura düştü
Zincirleme trafik kazasında yaralanan polis memuru Mustafa Aydın’dan acı haber Zincirleme trafik kazasında yaralanan polis memuru Mustafa Aydın'dan acı haber
Havayolu şirketinden tartışmalı karar: Kilo alan hosteslere ceza Havayolu şirketinden tartışmalı karar: Kilo alan hosteslere ceza
Tanju Özcan’ın tutukluluğuna devam kararı verildi Tanju Özcan'ın tutukluluğuna devam kararı verildi
MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
İran’dan Türkiye’ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi

13:58
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü
13:48
Savaşta korkulan oluyor Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu’ya ulaştı
Savaşta korkulan oluyor! Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu'ya ulaştı
13:16
İşte Kosova’yı elersek Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
İşte Kosova'yı elersek Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
12:57
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı 7 kişi için tahliye talep edildi
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi
12:46
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo Belediye el değiştirebilir
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir
12:24
İtalya, ABD Uçaklarına Sigonella Üssü İzni Vermedi
İtalya, ABD Uçaklarına Sigonella Üssü İzni Vermedi
