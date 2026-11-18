Kastamonu'da doktorundan avukatına, memurundan mühendisine, öğretmeninden esnafına, ev hanımından emeklisine birçok meslekten insanın bir araya gelerek oluşturduğu koro, yeni konser hazırlıklarını sürdürüyor.

Kastamonu'da müzik öğretmenleri Güray Soğancı, Zeynep Yaprak, Sefa Karamehmet ve Sedat Uçan'ın öncülüğünde 2013 yılında Şehr-i Dilara Türk Müziği Korosu kuruldu. Her yaş ve meslek grubundan 40 müzikseverin oluşturduğu koro, 16 Ocak 2027'de konser verecek.

Orhan Şaik Gökyay Güzel Sanatlar Lisesinde çalışmalarını sürdüren koroda görev alan müzik öğretmeni Zeynep Yaprak, AA muhabirine, her hafta pazartesi bir araya geldiklerini söyledi.

Yaprak, şef Yusuf Koçak öncülüğünde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Hocamız gelmediği zaman koroyu ben çalıştırıyorum. Her yaş ve meslek grubundan üyelerimiz var. Bu bizi çok mutlu ediyor. Koroda okuldaki öğrencilerimiz, bizden yaşça büyük abi ve ablalarımız var." dedi.

Bir aile gibi olduklarını anlatan Yaprak, "13 yıldır insanlar buraya koşarak geliyor. Müzik bizi bütünleştirip birleştirdi. Gerçekte bir aile ortamına gelir gibi özveri ile devam ediyoruz çalışmalara. Burada müzikle beraber birçok şey paylaşıyoruz. Aynı hissiyatta buluşmak bizim için çok kıymetli." diye konuştu.

Çocuk doktoru Işıl Topaç ise koroya dahil olmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, "Türk sanat müziğini kendimi bildim bileli çok severim. Şehr-i Dilara'yı uzun süredir takip ediyordum. Dört yıl önce bu ekibe katıldım. Çok keyif alıyorum. Burada yeni şarkılar, yeni makamlar öğreniyoruz. Hocalarımız bize hep destek veriyor. Gerçekten okul gibi burası." ifadelerini kullandı.

"Buraya geldiğimde psikiyatriste gelmiş gibi oluyoruz"

Esnaf Nermin Barut da yaklaşık 10 yıldır koroda olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Müziği çok seviyorum. Zaten her zaman şarkı söylemiş, konserlere katılmışımdır. Konserlerini takip ettim. Çok disiplinli bir koro ve dahil olmak istedim. 2016 yılından beri Şehr-i Dilara Türk Müziği Korosu'ndayım. Biz her pazartesi buluşuyoruz. Buradan çıktıktan sonra bir sonraki haftanın hazırlıkları başlıyor. Yeni şarkıları merak ediyoruz. Buraya geldiğimde psikiyatriste gelmiş gibi oluyoruz. Bize çok iyi geliyor."

Emekli İhsan Yalınkılıç da daha önce de çeşitli korolara dahil olduğunu kaydederek, "2013 yılında bu koroya dahil oldum. Bu koroda bir arada olmaktan çok mutluyuz. Burada olmak bize büyük mutluluk veriyor. Bazen sayı az olduğu için aksıyor ama ben az da olsa devam etmek istiyorum. Burada bir aile ortamı var." diye konuştu.

Emekli öğretmen Mustafa Bostancı ise 6 yıldır koroda olduğunu bildirerek, Kastamonu ve farklı illerde konser vermenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Emekli Suat Cumali Güngör de müzik sevgisinin herkesi bir araya getirdiğini, çalışmaların her hafta yeni bir konser tadında geçtiğini belirtti.