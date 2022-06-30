Şehrin gürültüsünden kaçıp köyüne yerleşti, yaptığı 3 boyutlu resimler Avrupa ülkelerinin gözdesi oldu - Son Dakika
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Şehrin gürültüsünden kaçıp köyüne yerleşti, yaptığı 3 boyutlu resimler Avrupa ülkelerinin gözdesi oldu

30.06.2022 10:20

Şehrin gürültüsünden kaçıp köyüne yerleşti, yaptığı 3 boyutlu resimler Avrupa ülkelerinin gözdesi olduOSMANİYE Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ressam Muammer Kocadallı'nın hiçbir eğitim almadan yaptığı 3 boyutlu resimler göz dolduruyor.

Şehrin gürültüsünden kaçıp köyüne yerleşti, yaptığı 3 boyutlu resimler Avrupa ülkelerinin gözdesi oldu

OSMANİYE Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ressam Muammer Kocadallı'nın hiçbir eğitim almadan yaptığı 3 boyutlu resimler göz dolduruyor. Ressamın eserleri en çok Avrupa ülkelerinde rağbet görüyor.

44 yaşındaki Ressam Muammer Kocadallı 30 yıl İstanbul'da yaşadıktan sonra memleketi Kadirli ilçesine yerleşti. İlçeye bağlı Anberinarkı Köyü'nde yaşayan Kocadallı, resimlerini burada yapıyor. Ressam Muammer Kocadallı yaptığı tüm resimleri, en zor resim tekniklerinden biri olan spatula tekniği ile yapıyor. Resimlerinde daha çok doğa ve manzara temalarını işleyen muammer Kocadallı'ın bir resmi bitirmesi 8 ay ile 2 yıl arasında sürüyor.

Sanatını köy ortamında sakin bir yerde icra ettiğini söyleyen Muammer Kocadallı, "Uzun zamandır İstanbul'da yaşıyordum. Memleketime döndüm köye yerleştim. Çocukluğumdan bu yana yağlı boya resimleri yapıyorum. Köyde doğayı inceliyorum, kuşları inceliyorum. Gördüklerimi tuvalime aktarıyorum. Bugüne kadar binlerce eser yaptım. 50 civarı tablom Avrupa ülkelerine satıldı. En çok koleksiyonerler gelip satın alıyorlar. En son 2 yıllık bir çalışmam var. Göç tablom. Kesinlikle resim konusunda bir eğitim almadım. Doğuştan gelen yetenekle resimlerimi yapıyorum. Resimlerimi yaparken fırça kullanmıyorum. Spatula kullanıyorum. Fırça işi yok bende. Spatula tekniği dünyanın en zor resim yapma tekniği olarak bilinir. Eserlerimi 3 boyutlu yapıyorum. Resimlerin kuruması uzun sürüyor. Bir resim 8 ayda ancak tamamlanıp tüm aşamalardan geçerek bitiyor. Köy hayatı çok huzur verici bir ortam. Yöremize ait güzellikleri tuvalime yansıtmaya devam edeceğim" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

İstanbul, Osmaniye, Kadirli, Ressam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şehrin gürültüsünden kaçıp köyüne yerleşti, yaptığı 3 boyutlu resimler Avrupa ülkelerinin gözdesi oldu - Son Dakika

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