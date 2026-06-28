Selendi'de kirazın en iyisi seçildi

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Pınarlar Mahallesi'nde 25'incisi düzenlenen Geleneksel Kiraz Festivali, en kaliteli kirazların yarıştığı renkli etkinlikler, ödül töreni ve konserle binlerce vatandaşı buluşturdu.

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Pınarlar Mahallesi'nde bu yıl 25'incisi düzenlenen Geleneksel Pınarlar Kiraz Festivali, yoğun katılım ve renkli görüntüler eşliğinde gerçekleştirildi. Festivalde, bölgenin önemli geçim kaynaklarından biri olan kirazın tanıtımı yapılırken, üreticilerin özenle yetiştirdiği kirazlar da jüri tarafından değerlendirildi.

Selendi Belediyesi tarafından organize edilen festival, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını Pınarlar Mahalle Muhtarı Ümit Ayhan yaptı. Ardından Selendi Belediye Başkanı Murat Daban ile Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız, kiraz üretiminin ilçe ekonomisindeki önemine dikkat çekerek üreticilere destek mesajı verdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, düzenlenen kiraz yarışmasında dereceye giren üreticilere ödülleri ilçe protokolü tarafından takdim edildi. Katılımcılara çeşitli ikramların sunulduğu festivalde, sanatçı Zilan Avşar'ın konseri ise vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Festivale Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Cumhuriyet Savcısı Fatma Betül Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Yunus Emre Kurt, İlçe Emniyet Amiri Emre Gevanci, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tayyar Selvi, belediye meclis üyeleri, Pınarlar Mahalle Muhtarı Ümit Ayhan, Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nurullah Kahveci, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Adem Tosun, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şükrü Filik, CHP İlçe Başkanı Cemil Kurt, AK Parti önceki dönem Selendi İlçe Başkanları Muhammet Akcan ve Muharrem Sezer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Festival sonunda kiraz yarışmasında dereceye giren üreticilere çeşitli hediyeler verilerek emekleri ödüllendirildi. - MANİSA