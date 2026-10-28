Şenay Gürler, Altın Portakal\'da yer bulmanın bile zor olduğunu söyledi

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne katılan ünlü oyuncu Şenay Gürler, seyircinin ilgisine dikkat çekerek, "İçeri girdiğimizde yer bulmak bile büyük zorluk. Antalyalılar festivale inanılmaz ilgili" dedi.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kortejine katılan ve film gösterimlerini yakından takip eden oyuncu Şenay Gürler, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Gürler, festivalde izlediği filmleri, seyircinin ilgisini ve Türk sinemasına ilişkin beklentilerini anlattı. Festivalde günde 3 ya da 4 film izlemeye çalıştığını belirten Gürler, "Özellikle Türk filmlerini çok merak ediyordum ama izlediğim birkaç yabancı film de var. Meksika yapımı 'Sinekler' filmini çok beğendim" ifadelerine yer verdi.

"İçeri girdiğimizde yer bulmak bile büyük zorluk"

Seyircilerin gösterimlere ilgisini değerlendiren Gürler, "Yer bulmakta zorlanıyoruz. İçeri girdiğimizde yer bulmak bile büyük zorluk. Antalyalılar festivale inanılmaz ilgili. Bu çok iyi bir şey. Zaten 63'üncüsü düzenleniyor. Çok değerli bir festival" dedi.

"Kadın yönetmenlerimizin çektiği filmlerin olması çok değerli"

Festivaldeki yapımlara ilişkin konuşan Gürler, şöyle devam etti: "Kadınlara yönelik filmlerin olması çok değerli. Kadın yönetmenlerimizin çektiği filmlerin olması çok değerli. Kadın ya da erkek, ilk filmini çekenler de var. Bu çok önemli. Çünkü onlar geleceğin sinemacıları. Çok parlak bir dönem yaşandı. Bundan sonra Türk sinemasında iz bırakacak yönetmenlerin kimler olacağını çok merak ediyorum. O yüzden elimden geldiğince izlemeye çalışıyorum. Festivalleri, yeni Türk filmlerini ve yeni yönetmenleri takip etmeye çalışıyorum."

"Yeni parlak yönetmenlerin geleceğine inanıyorum"

Türk sinemasının durumuna ilişkin de ifadelere yere veren Gürler, "Aslında Türk sineması bir kriz yaşıyor. Ama bağımsız filmleri daha başka bir yere koyuyorum. Güzel şeylerin olacağını düşünüyorum. Yeni parlak yönetmenlerin geleceğine inanıyorum. Aklımdaki bu isimler arasında kadın yönetmenler de var" dedi.