Seramikte kendisini geliştirmek için 72'sinde üniversiteye başladı - Son Dakika
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Seramikte kendisini geliştirmek için 72'sinde üniversiteye başladı

14.10.2022 11:18
Seramikte kendisini geliştirmek için 72'sinde üniversiteye başladı

Resim tutkunu 72 yaşındaki Saadet Söyleyici Yasa, kendisini seramikte de geliştirmek ve iyi bir eğitim almak için ilerleyen yaşına rağmen üniversitede öğrenim görmeye başladı.

Resim tutkunu 72 yaşındaki Saadet Söyleyici Yasa, kendisini seramikte de geliştirmek ve iyi bir eğitim almak için ilerleyen yaşına rağmen üniversitede öğrenim görmeye başladı.

Yaklaşık 55 yıl önce Erzincan Kız Meslek Lisesi Resim Bölümünden mezun olan Yasa, evlendikten sonra da uzun yıllar resim sanatıyla ilgilendi.

Eşinin mesleği nedeniyle Bolu'ya yerleşen Yasa, 8 yıl önce seramikle de ilgilenmeye başladı.

Bir atölyede seramik yapımını öğrenen Yasa, kendisini geliştirmek ve iyi eğitim almak amacıyla üniversite sınavına girdi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünü kazanan Yasa, okulunu bitirip vefat eden hocasının anısına sanat çalışmaları yapmak istiyor.

"Öğrenmenin, okumanın, sanatın yaşı olmaz"

Evli, 2 çocuk ve 4 torun sahibi Saadet Söyleyici Yasa, AA muhabirine, eşinin de sanatla ilgilendiğini, mesleği dolayısıyla Anadolu'yu gezdiklerini belirterek, "Son yerimiz Bolu oldu. Bolu'da tekrar resme başladım. Aktif olarak resim yapıyorum. 8 yıldan beri de seramik yapıyorum." dedi.

Resimlerinde gelenek ve görenekleri, Anadolu kadınlarını figür olarak işlediğini kaydeden Yasa, "8 yıldan beri de Anadolu kadınlarını seramik olarak dışarı çıkardım." ifadesini kullandı.

Bolu'da seramik ve resim hocasıyla tanışmasını anlatan Yasa, şöyle devam etti:

"Bana 'Siz seramik de yapın' dedi. O zaman hazır değildim, yıllar sonra başladım. Hocamın atölyesinden faydalandım. 'Sen ileride belki seramikle tanınacaksın' demişti. Ben 'Allah Allah' dedim. Bir gün aklıma koydum, bunun okulunu okuyayım, daha iyi eğitim alayım istedim. Ama hocam bunları göremeden vefat etti, bir yıl olmadı daha. Şimdi daha da hızlandım, onun anısına bir şeyler yapmak istiyorum. Üniversite sınavlarına girdim, kazandım, istediğim oldu. İnşallah her şey yolunda gidecektir. Her zaman söylüyorum; öğrenmenin, okumanın, sanatın yaşı olmaz. İnşallah 4 yıl sonra da okulun bittiği günde veda konuşmasını sizinle yaparım."

Yasa, zaten sanatla uğraştığını ama bunu daha bilinçli, atölyede, okulunda, profesyonel hocalar eşliğinde başarılı olmak için yapmayı istediğini dile getirerek, "72 yaşındayım ama kendimi o yaşta görmüyorum. Diğer öğrenciler gibi aynı çalışmaları yapacağım inşallah. İsteğim, Allah sağlık ve zihin açıklığı versin, okuluma devam edeyim." dedi.

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Kaynak: AA

Erzincan, Bolu, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Seramikte kendisini geliştirmek için 72'sinde üniversiteye başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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