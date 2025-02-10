Sergide 1040 Derecede Pişirilen Seramikler Beğenildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sergide 1040 Derecede Pişirilen Seramikler Beğenildi

Çankırı'da açılan sergide, 1040 derecede pişirilmiş 27 seramik eser sanatseverlerin ilgisini çekti.

10.02.2025 23:34
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Bin 40 derecede pişirilen seramik eserler sanatseverlerden beğeni topladı

ÇANKIRI - Çankırı'da bin 40 derecede pişirilerek yapılan seramik eserler açılan sergide vatandaşların beğenisine sunuldu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Eser Şensılay Sarıkaya tarafından yapılan seramik çanaklar vatandaşların beğenisine sunuldu. "Sagar" tekniği ile renklendirilen ve bin 40 derecede pişirilen 27 seramik eserin yer aldığı sergi Çankırı Müzesi'nde açıldı. Geleneksel üretim yöntemleriyle hazırlanan eserler, ziyaretçilerden ilgi gördü.

"Geleneksel üretim yöntemlerini kullanıyorum"

Sergi ile ilgili bilgi veren Sarıkaya, "Serginin tamamı çanaklardan oluşuyor. Müzenin hem mimar yapısına, hem de ambiyansına ve burada bulunan kalıcı eserlere uygun. Çanakların hepsini kalıp yöntemi ile endüstriyel yöntemler ile üretildi. Aslında seramiğin çok geleneksel bir tarafı var. En eski sanat dallarından bir tanesidir. Bu yüzden geleneksel üretim yöntemlerini kullanarak bunları daha çağdaş bir görünümle izleyenlere sunmaya çalışıyorum. Şu an 27 parça seramik eser bulunuyor. Tamamı çanaklardan oluşan, farklı tasarım ve boyutlara sahip eserler. Sergide çanakların tek tek sergilenmemesinin amacı da birbiriyle uyumlu eserleri takım halinde sergilemek görünüş açısından da daha uyumlu oluyor. Çankırı için çok güzel bir sergi olduğunu düşünüyorum. Müzeyi böyle bir seramik sergisi için kullanmama izin verilmesi benim için oldukça değerli. Çankırı Karatekin Üniversitesi ve müze işbirliği açısından da çok değerli bulduğumuz bir durum. Bu ürünler, endüstriyel bir üretim yöntemi olan kalıplar ile şekillendirildi. Şekillenmesinin ardından kurumasını bekliyorum ve ardından bin 40 derecelik ısıda pişirme işlemi gerçekleştiriliyor. Son olarak 'sagar' tekniği ile renklendirme yapılarak sunuma hazır hale geldi" dedi.

Kaynak: İHA

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