Sessiz çığlıklar Turgutlu'da yankılandı

15.05.2026 14:50  Güncelleme: 14:51
Turgutlu Belediyesi ve İKSED iş birliğiyle sahnelenen 'Sessiz Çığlıklar: Türkan' adlı tiyatro oyunu, insan hakları ve toplumsal hafıza temalarıyla izleyicilerden büyük alkış aldı.

Turgutlu Belediyesi ev sahipliğinde, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Derneği (İKSED) iş birliğiyle sahnelenen "Sessiz Çığlıklar: Türkan" adlı tiyatro oyunu, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Duygu yüklü anlatımı ve etkileyici performanslarıyla dikkat çeken oyun, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Turgutlu Belediyesi ile İKSED iş birliğinde Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Sessiz Çığlıklar: Türkan", güçlü sahne dili, başarılı oyunculukları ve etkileyici dekor kurgusuyla seyircileri geçmişe doğru anlamlı bir yolculuğa çıkardı.

Yazarlığını ve yönetmenliğini Fatih Ay'ın üstlendiği oyun; insan hakları, vicdan ve toplumsal sorumluluk temalarını merkezine alarak bireysel bir hikaye üzerinden toplumsal hafızaya ışık tuttu. Oyunda verilen mesajlar izleyenlere duygu dolu anlar yaşatırken, salonu dolduran tiyatroseverler performansı uzun süre alkışladı.

Oyunun yazarı ve yönetmeni Fatih Ay, kültür ve sanata verdiği destekten dolayı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve belediye ekibine teşekkür etti. Ay, "Bu anlamlı oyunun Turgutlu'da sahnelenmesine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

