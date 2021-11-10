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Sevimli kedi yavrusu "Karamel" küçük judocuların maskotu oldu - Son Dakika

Sevimli kedi yavrusu "Karamel" küçük judocuların maskotu oldu

10.11.2021 12:01
Sevimli kedi yavrusu

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Gönüllü Pati" projesi kapsamında Düzce Gençlik Merkezi tarafından sokaktan sahiplenilen kedi yavrusu, judo kursuna gelen minik öğrencilerin maskotu haline geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Gönüllü Pati" projesi kapsamında Düzce Gençlik Merkezi tarafından sokaktan sahiplenilen kedi yavrusu, judo kursuna gelen minik öğrencilerin maskotu haline geldi.

Sokak hayvanlarının sahiplenilmesine yönelik hayata geçirilen proje kapsamında Gençlik Merkezinin bahçesinde annesiz kalan kedi yavrusuna kucak açıldı.

Merkez bünyesinde kursiyerler tarafından yuva yapılan ve "Karamel" ismi verilen kedi yavrusu, zamanla buraya alışarak çalışanların ve sporcuların neşe kaynağı haline geldi.

Sempatik tavırlarıyla öğrencilerin ilgisini çeken kedi, antrenmanlarda sporcuların üzerlerinde dolaşıyor, ısınma hareketlerine katılarak öğrencilerle koşu yapıyor.

"Hepimizle kaynaştı"

Düzce Gençlik Merkezi Müdürü Samet İnce, AA muhabirine, proje kapsamında sokak hayvanı sahiplenmek isterken merkezin bahçesinde annesiz kalan "Karamel" ile karşılaştıklarını söyledi.

Kediyi sahiplenerek ortaklaşa alınan karar doğrultusunda "Karamel" ismi verildiğini aktaran İnce, hayvanın zamanla merkezdeki çalışanlar ve kursiyerlerle kaynaştığını anlattı.

İnce, kedi yavrusunun merkezin maskotu haline geldiğini belirterek, "Karamel, judo sporcularımızla antrenmanlara katılmaya başladı. Antrenmana girmese bile camdan izliyor. Karamel ve gençlerimiz aralarında bir bağ kurdu. Hem bir sokak hayvanı sahiplenilmiş oldu hem de gençlerimizin hayvan sevgisi ve bilinci artmış oldu." diye konuştu.

"Antrenmanlarda araya kaynıyor"

Judo antrenörü Nermin Alayıldız da Karamel'in çocuklarla kaynaştığını ve merkezin bir parçası haline geldiğini söyledi.

Karamel'in genellikle küçük yaş grubu çocukların antrenmanlarına "dahil" olduğunu aktaran Alayıldız, "Antrenmanlarda araya kaynıyor ve dahil oluyor. Onun burada oluşu bize de bir nevi yardımcı oluyor çünkü küçük yaştaki öğrencilerimiz bazen antrenmana gelmek istemiyordu. Ama şimdi Karamel var diye geliyorlar. Neşe kaynağımız, merkezimizin büyük eğlencesi." dedi.

Alayıldız, kedi yavrusunun sahiplenilerek sıcak bir yuvaya kavuştuğunu belirterek, "O geldiğinden beri keyifli zaman geçiriyoruz. Gençlerimiz ve sporcularımız kediyle çok ilgileniyor. Sadece bizlerin değil, dışarıdan gelenlerinde de maskotu. Gençlik Merkezimize renk kattı. Bu durumun toplumun her kesimine örnek olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sevimli kedi yavrusu Karamel küçük judocuların maskotu oldu
Sevimli kedi yavrusu Karamel küçük judocuların maskotu oldu
Sevimli kedi yavrusu Karamel küçük judocuların maskotu oldu
Sevimli kedi yavrusu Karamel küçük judocuların maskotu oldu
Sevimli kedi yavrusu Karamel küçük judocuların maskotu oldu

Düzce Gençlik Merkezi, Judo, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sevimli kedi yavrusu 'Karamel' küçük judocuların maskotu oldu - Son Dakika


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