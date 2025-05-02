Şeyh Şüceaddin Camisi'nde Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şeyh Şüceaddin Camisi'nde Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Edirne'deki Şeyh Şüceaddin Camisi'nin ihyası için restorasyon çalışmaları sürüyor.

02.05.2025 14:28
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Edirne'de günümüze sadece minaresinin yıkılmamış kısmı ulaşan Şeyh Şüceaddin Camisi'nin ihyasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Vali Yunus Sezer'in talimatıyla restorasyon çalışmalarına başlayan ekipler, Tunca Nehri yakınında bulunan yapının toprak altında kalan bölümlerini gün yüzüne çıkarttı.

Caminin yarım kalan minaresini tamamlamak amacıyla iskele kuran ekipler, çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Yapının kalan bölümlerinin ayağa kaldırılması için çalışmalar da devam ediyor.

Vali Sezer incelemede bulundu

Vali Sezer, devam eden çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Sezer, Şeyh Şüceaddin adına yaptırılan eserin ihya edilip yaşatılacağını belirtti.

Sezer'e ziyaretinde, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç da eşlik etti.

Şeyh Şüceaddin Camisi

Tunca Nehri seddinin kenarında yer alan yapı, 2. Murad'ın emriyle bir mescit ve zaviye olarak yapılmış, Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1535 yılında camiye dönüştürülmüştür.

Cami, 1751 yılındaki depremde büyük zarar görmüş, günümüze sadece yarım kalan minaresi ulaşabilmiştir.

Şeyh Şüceaddin Karamani'nin türbesi de caminin mihrap tarafındaki kerpiç duvar önünde bulunmaktadır.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Şeyh Şüceaddin Camisi'nde Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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