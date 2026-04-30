Seyyid Abdul İlyas Hazretleri türbesi restore ediliyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; restorasyonu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Seyyid Abdul İlyas Hazretleri'nin türbesi ve yanı başındaki tarihi camiyi ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kadim kentin kültür, sanat ve tarih mirasına sahip çıkarak, 2027 Türk Dünyası Kültür Başkentliği ünvanı ile taçlandırdığı Kayseri'de eşsiz miraslara sahip çıkmaya devam ederken, Başkan Büyükkılıç da yapılan çalışmaları yakın takip ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi ilçesi Kızık Mahallesi'nde bulunan ve restorasyon çalışmaları Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Seyyid Abdul İlyas Hazretleri'nin türbesi ve yanı başındaki tarihi camiyi ziyaret etti. Ziyaretinde Başkan Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı eşlik etti. Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç; "Büyükşehir Belediyesi olarak restorasyonunu yaptığımız Develi'mizin manevi mimarlarından Seyyid Abdul İlyas Hazretleri'nin türbesini ve tarihi camiyi ziyaret ettik. Kızık Mahallemizin sınırları içerisinde yer alan türbe, Erciyes'in eteklerinde adeta Develi'nin manevi muhafızı gibi" dedi. - KAYSERİ