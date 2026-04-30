Seyyid Abdul İlyas Hazretleri türbesi restore ediliyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.04.2026 10:59  Güncelleme: 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; restorasyonu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Seyyid Abdul İlyas Hazretleri'nin türbesi ve yanı başındaki tarihi camiyi ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kadim kentin kültür, sanat ve tarih mirasına sahip çıkarak, 2027 Türk Dünyası Kültür Başkentliği ünvanı ile taçlandırdığı Kayseri'de eşsiz miraslara sahip çıkmaya devam ederken, Başkan Büyükkılıç da yapılan çalışmaları yakın takip ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi ilçesi Kızık Mahallesi'nde bulunan ve restorasyon çalışmaları Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Seyyid Abdul İlyas Hazretleri'nin türbesi ve yanı başındaki tarihi camiyi ziyaret etti. Ziyaretinde Başkan Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı eşlik etti. Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç; "Büyükşehir Belediyesi olarak restorasyonunu yaptığımız Develi'mizin manevi mimarlarından Seyyid Abdul İlyas Hazretleri'nin türbesini ve tarihi camiyi ziyaret ettik. Kızık Mahallemizin sınırları içerisinde yer alan türbe, Erciyes'in eteklerinde adeta Develi'nin manevi muhafızı gibi" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kayseri, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 11:01:33. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.