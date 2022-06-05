'Şiir Hatları Treni' yola çıktı - Son Dakika
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'Şiir Hatları Treni' yola çıktı

05.06.2022 22:22

'Şiir Hatları Treni' yola çıktı Tren 14 şair ve şiir severlerle birlikte İstanbul'dan Ankara'ya gidiyor Yerli ve yabancı 14 şairi taşıyan 'Şiir Hatları Treni' bu akşam tarihi Sirkeci Garı'ndan Ankara'ya doğru yola çıktı.

'Şiir Hatları Treni' yola çıktı

Tren 14 şair ve şiir severlerle birlikte İstanbul'dan Ankara'ya gidiyor

İSTANBUL - Yerli ve yabancı 14 şairi taşıyan 'Şiir Hatları Treni' bu akşam tarihi Sirkeci Garı'ndan Ankara'ya doğru yola çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Başkent Kültür Yolu festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, yerli ve yabancı şairler tren yolculuğunda edebiyat öğrencileri ve şiir severlerle bir araya geldi.

Yurt içinden ve dışından 14 şairi taşıyan 'Şiir Hatları Treni', bu akşam 19.00'da tarihi Sirkeci Garı'nda düzenlenen törenle uğurlandı. Programda, tarihi garda kurulan sahnede yerli ve yabancı şairler yola çıkmadan önce şiirlerini İstanbullular için seslendirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Başkent Kültür Yolu festivali kapsamında gerçekleşen etkinlikte, yerli ve yabancı şairler tren yolculuğunda edebiyat öğrencileriyle bir araya geldi. Son durağı Ankara Garı olan etkinlik boyunca şiir okumalarının yanı sıra birçok atölye çalışması da yapılacak.

Tren 14 şairi taşıyor

Şiir Hatları Treni'nde yolculuk eden şairler arasında Türkiye'den Adnan Özer, Alphan Akgül, Aykut Nasip Kelebek, Baki Asiltürk, Cengizhan Orakçı, Ercan Yılmaz, Hüseyin Akın, Metin Celal, Ömer Erdem, Zeynep Arkan ve Zeynep Tuğçe Karadağ yer alıyor. Yurt dışından ise, Mısırlı şair Ahmad Zakaria, Macar şair Krisztina Rita Molnar, Kuzey Makedonya'dan Vladimir Martinovski'nin yanı sıra, 'Şiir Sokakta' hareketinin kurucusu Meksikalı şair Armando Alanis (Pulido) de bulunuyor. Şairlere yolculukta, İstanbul'daki çeşitli üniversite ve liselerden seçilen, edebiyat ve şiir meraklısı yüze yakın öğrenci eşlik ediyor.

"Şehir hatlarını şiir hatlarına çevirmişler"

Etkinliğe ilişkin konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Çoşkun Yılmaz, "Şiirin başkentinden Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentine yapılan bu yolculuğun hayırlı olmasını diliyorum. Sanat hepimizi kendimize döndüren bir harekettir. Başkent Kültür Yolu Festivali, Kültür Turizm Bakanlığı, Devlet Demiryolları, Fatih Belediyesi ve şairlerimiz güzel bir işbirliğine imza atmışlar ve bir ilki de gerçekleştirmişler. Şehirlerarasında şiirden bir hat oluşturmuşlar. Şehir hatlarını şiir hatlarına çevirmişler. Her işin şiir güzelliğinde şiir tadında olmasını diliyorum"

"İlk defa bir tren ile şiir okuyarak Ankara'ya doğru yol alacağız"

Proje kapsamında tren yolculuğuna katılan şairlerden Metin Celal "İlk defa bir tren ile şiir okuyarak Ankara'ya doğru yol alacağız. Bu heyecan verici bir şey. Öğrenci arkadaşlarla ve şair arkadaşlarla bir arada olacağız. Ankara'da da Ankaralılar ile birlikte olacağız. Şiir paylaşmak keyifli bir iştir. Bu keyfi yaşayacağız inşallah" dedi.

"Beni buraya getiren şeyin şiir olduğunu farkındayım"

'Şiir Sokakta' hareketinin kurucusu Meksikalı şair Armando Alanis (Pulido) ise "Ben insanların çok şiir okuduklarını fark ettim. İnsanlara ulaşmak için yazdığım şiirleri duvarlara yazmaya karar verdim. O şekilde halkla çok daha iyi bir iletişim sağlayacağımı düşündüm ve oradan sokak şiiri doğdu ve dünyadan pek çok insan bu harekete katıldı. O zaman sosyal medya yoktu ona rağmen bütün dünyaya yayıldı. Bu zor günlerde, zor günleri aştıktan sonra böyle bir davet almak beni çok gururlandırdı. Ben şiirin her zaman aramızda bir köprü olduğuna inandım. Beni buraya getiren şeyin şiir olduğunu farkındayım. Şiirin ne kadar değerli ne kadar önemli olduğu bu etkinlikte gösterilmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

'Şiir Hatları Treni' yola çıktı
'Şiir Hatları Treni' yola çıktı
'Şiir Hatları Treni' yola çıktı
'Şiir Hatları Treni' yola çıktı

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'ŞİİR HATLARI' TRENİ İSTANBUL'DAN YOLA ÇIKTI 'ŞİİR HATLARI' TRENİ İSTANBUL'DAN YOLA ÇIKTI Kara yollarında durum Kara yollarında durum
Kaynak: İHA

İstanbul, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Şiir Hatları Treni' yola çıktı - Son Dakika

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