Siirt İl Emniyet Müdürü Yılmaz, protokolden sahneye çıkarak tiyatrodaki rolünü oynadı - Son Dakika

Siirt İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, protokolde oturduğu sırada sahneye çıkarak "Nafile Dünya" adlı tiyatro oyunundaki rolünü canlandırdı.

Kentte çalışan öğretmen, memur, işçi ve esnaf gibi çeşitli meslek gruplarından kişilerin rol aldığı tiyatro oyunu, Siirt Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda sahnelendi.

Yönetmenliğini Hüseyin Eren Özcan'ın yaptığı, başrolünü müzik öğretmeni Mehmet Zakir Alp'in oynadığı oyuna izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

Cumhuriyete sıkı sıkıya bağlı Komiser Ramazan'ın doğruluk, adalet ve dürüstlük ilkelerinden taviz vermeyişi ve bu tutumu nedeniyle başına gelenlerin anlatıldığı oyun sırasında, İl Emniyet Müdürü Yılmaz, protokolden kalkarak sahneye çıktı.

"Emniyet Müdürü" rolünü canlandıran Yılmaz'ın performansı, izleyicilerin beğenisini kazandı.

"İlk defa tiyatroda rol alıyorum"

İl Emniyet Müdürü Yılmaz, AA muhabirine, göreve başladığı günden beri halkın içinde olmaya gayret ettiğini ve başarının bu şekilde sağlanabildiğini söyledi.

Tiyatro oyunlarının memleketin kültür aynası olduğunu belirten Yılmaz, "Biz de bu kültür aynası içinde kendimizi daha iyi görebilmek amacıyla rol aldık. Ekipteki arkadaşlar yanıma geldiklerinde, 'Polisiye oyunumuz var. Orada rol alır mısınız?' dediler. Biz de seve seve kabul ettik. Çorbada tuzumuz olsun diye rol aldık. İlk defa tiyatroda rol alıyorum, tabii heyecan var." dedi.

Oyundaki rolünün de gerçekteki mesleği gibi "Emniyet Müdürü" olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"İdarecilerimiz, başta bizler, halkla bütün olmamız lazım. Halkla bütün olmadığımız takdirde zaten başarı gelmez, yarım kalır. Sosyal faaliyetleri tüm kurumlarımızın yapması, bizim halktan farklı olmadığımızın, beraber ve birlikte olduğumuzun görülmesi lazım. Bu birliktelik ve beraberlik daha da güzel olacak."

Yönetmen Özcan da oyuna ilgi gösteren herkese teşekkür ederek, "İl Emniyet Müdürümüz Yılmaz'ı ziyaret ettik ve oyunda rol almasını istedik. Sağ olsun bizi kırmadı ve ayrıca mutlu etti. Bu anlamda daha da heyecanlıyız." diye konuştu.

"Müdürümüzü dahil ederek çok güzel bir heyecan yakaladık"

Başrol oyuncusu Alp ise tiyatroda rol gereği bir emniyet müdürüne ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Biz de bu rolü kime verelim diye düşünüyorduk. Siirt halkıyla iç içe olan bir Emniyet Müdürümüz var. Acaba rica etsek bizleri kırar mı? Sağ olsun çok özverili ve heyecanlı bir şekilde kabul etti." dedi.

Alp, "Müdürümüzü oyuna dahil ederek çok güzel bir heyecan yakaladık. Halkla iç içe olan Müdürümüz, bu şekilde tiyatroya destek vererek bizlere güven ve güç verdi." ifadelerini kullandı.

Oyunu, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş izledi.