Siirt'te müze gibi fırın - Son Dakika
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Kültür Sanat

Siirt'te müze gibi fırın

Siirt'te esnaflık yapan Reşit Özer, fırıncı dükkanında antika eserleri sergileyerek küçük bir müzeye dönüştürdü. Özer, iş yerinde eski yıllardan günümüze kadar kullanılan birçok antika eşyayı sergiliyor. Müşteriler, hem güzel ekmekler alıp hem de geçmişi yaşayarak nostaljiyi hissediyor.

24.06.2024 21:56
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Siirt'te müze gibi fırın

SİİRT - Siirt'te esnaflık yapan Reşit Özer, fırıncı dükkanında antika eserleri sergileyerek küçük bir müzeye dönüştürdü.

Siirt'te yaklaşık 35 yıldır esnaflık yapan Reşit Özer, antika eşyalara merak duyarak yıllardır biriktirdiği antika eşyalar ile iş yerini doldurdu. Özer, iş yerinde eski yıllardan günümüze kadar kullanılan güğüm, gaz lambası, saat, hamam tası, radyo ve kahve öğütme makinesi gibi birçok eşya sergiliyor. Bakıra meraklı olduğunu ve iş yerinde antika eserlerle koleksiyon oluşturduğunu belirten Reşit Özer; "35 yıldır ben bu iş yapıyorum, pideciyim. Eski ürünlere merakım var özellikle de bakır olanlara. Bu ürünleri yaklaşık 15 yıldır topluyorum. Gördüğüm, beğendiğim, tarihi ve kıyıda köşede atılmış bir şey varsa topluyorum. Çok seviyorum bakırları. Bu şekilde fırını güzelleştirdik. Müşterinin ilgisini çekiyor. Özellikle yaşlı insanlar geliyor. Geldikleri zaman onların hoşuna gidiyor. Yaşlı insanların hoşuna gittiği zaman benim de hoşuna gidiyor. Hoşuma giden bir şey varsa topluyorum. Özellikle eski olanlar ve el yapımı olanlar. Fabrikasyon yok burada. Çekiçle yapılanları topluyorum. Burada ki malzemelerin hepsi eski dönemlere aittir. Buraya gelen herkes fotoğraf çekiyor. Gittiğim her yerde bakır arıyorum. Eskiciler ve bakırcılar çarşısına gidiyorum. Hoşuma giden bir şey varsa alıyorum. Bu ürünlerinde yüzde ellisini Siirt'te topladım" dedi.

Fırındaki antika eşyalara bakınca geçmişi yaşadığını belirten müşteri Veysel Öztürün; "Akşamları gelip buradan ekmek alıyorum, ekmekleri de güzel hoşuma gidiyor. Bir de en önemlisi dükkanında çok güzel antika eşyalar var, eski nostaljiyi yaşıyorum. Fotoğraf falan çekiyorum bazen cep telefonuyla. Buradaki eşyalara bakıyorum. Değerli eşyalar, eskiden çocukluğumuzda, gördüğümüz, yaşadığımız şeyler. Onun için hem ona teşekkür ediyorum, hem o nostaljiyi yaşayıp gidiyorum" diye konuştu.

(STK-AKK-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Siirt'te müze gibi fırın - Son Dakika

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