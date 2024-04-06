Siirt'te yöresel kıyafetlere ilgi artıyor
SİİRT - Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Siirt'te giyilen yöresel kıyafetler, düğünlerin vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor.
Yaz mevsiminin yaklaşması ile birlikte düğün sezonunun başlaması, yöresel kıyafetlere ilgiyi arttırdı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kullanılan şal şepik ve kiras fistan olarak bilinen yöresel kıyafetler, vazgeçilmezler arasında yer alıyor.
Siirt'te açmış olduğu işletmede yöresel kıyafetler satan Fehime Sevgin, yaz aylarında siparişlere yetişemediğini ve kıyafetlerin Türkiye'nin bütün illerinden de talep gördüğünü belirtti. Sevgin; "Biliyorsunuz bu yöresel kıyafetler doğuya özel kıyafetler ama baktığımızda dünya çapında da inanılmaz talep gören ürünler oldu. Türkiye genelinde zaten çok çok fazla talep gören yöreseller bulunmaktadır. Bunların erkeğin kullandığı, çocukların kullandığı ve kadınların kullandığı var. Tabii bu yöresel kıyafetlerimiz günlük giyilmiyor. Daha çok özel günlerde düğünlerde, nişanlarda veya en çok da Nevruz Bayramında giyiliyor. Mesela bizim Siirt yöresinin özellikle vazgeçilmez botani elbiseleri bulunmaktadır. Bu şekilde rengarenk botani elbiseleri ve bunlarda özel günler ile şenliklerin vazgeçilmezi olarak biliniyor" dedi.
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