Silgiyle Sanat: Sakin Sakarya\'nın Eşsiz Eserleri

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kiraladığı tarihi konağı atölye olarak kullanan Sakin Sakarya, resimlerini kalem ve boya yerine silgi kullanarak yapıyor.

Küçük yaşlardan itibaren resme ilgi duyan 59 yaşındaki Sakarya'nın bu merakı zamanla arttı. Çeşitli sektörlerde çalışan Sakarya, 25 yıl önce resim sanatına yönelmeye karar verdi.

Kiraladığı tarihi konakta oluşturduğu atölyede çalışmalarına ağırlık veren Sakarya, isim yazmak ve kahve kullanmak gibi farklı yöntemlerin ardından kalem ve boya yerine silgiyle resim yapmaya başladı.

Sakarya, silgiyle yaptığı 16 resimle "Kum Saati" isimli sergi açtı.

Tarihi Çarşı Arasta Arkası Sokak'ta sanatseverlerin beğenisine sunulan sergi, 20 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

"Kalem değil de silgi kullanarak resim yapmayı denedim"

Sakin Sakarya, AA muhabirine, çocukluğundan beri resim yaptığını söyledi.

Sakarya, 25 yıl önce atölye açarak bugünlere geldiğini belirterek, "Çocukluğumda yapılmış resimlerin taklidini yapardım. Atölye açınca kendimi geliştirmeye başladım. Herkesin bildiğini, yani yağlı boya yaparak resme başladım. Kendimi geliştirdikçe aynı şeyleri yapıyormuş gibi hissettiğim için farklılık aramaya başladım." dedi.

Boya yerine kahve kullanarak da resimler yaptığını anlatan Sakarya, "İsimlerle resimler yaptım. Kaligrafi ve hat çalıştım. Sulu ve yağlı boya resimler ile ağacın üzerine yakarak resimler yaptım. Sonra da sürekli elimizde silgi ve kara kalem olarak bilinen şeyi farklı tarzda, yani kalem kullanarak değil de silgi kullanarak yapmayı denedim. Kağıdı karalayıp sadece silgiyle resimler yapmaya başladım." diye konuştu.

Sakarya, silgiyle yaptığı resimleri sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunduğunu dile getirerek, kendini daha da geliştirmeyi amaçladığını kaydetti.

Silgiyle yaşlıları resmettiğini ama gençlere hitap eden sergi çalışması yaptığını anlatan Sakarya, gençlere kendilerini geliştirmeleri yönünde mesaj vermek istediğini söyledi.

Sakarya, sergiye "Kum Saati" ismi vermesine değinerek, "Zaman çabuk geçiyor. Ben de yaşlandım ama üretmeye devam ediyorum." dedi.

Silgiyle yaptığı resimlerden bahseden Sakarya, şu ifadeleri kullandı:

"Önce kağıdı tamamen karalıyorum. Kullandığım malzeme de boya. Tahta silmek için kullanılan silgiyle toz boyayı kağıdın üzerine yayıyorum. Kağıt simsiyah olduktan sonra kalem silgiyle de yapmak istediğim deseni yapıyorum. Bu resimleri yapanın çizim bilgisi olması gerekiyor. Kara kalem tecrübesi olmayınca o çizgiyi atamazsınız. Tamamen silerek yaptığım için kontrollü şekilde silgiyle silerek resimleri ortaya çıkarmaya çalıştım."