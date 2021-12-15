Üye Girişi
Silopi'de Kızılay şubesinden 400 öğrenciye kırtasiye ve giysi desteği - Son Dakika

Silopi'de Kızılay şubesinden 400 öğrenciye kırtasiye ve giysi desteği

15.12.2021 15:44
Silopi'de Kızılay şubesinden 400 öğrenciye kırtasiye ve giysi desteği

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Kızılay Şubesince ihtiyaç sahibi 400 öğrenciye kırtasiye, çanta ve giysi yardımı yapıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Kızılay Şubesince ihtiyaç sahibi 400 öğrenciye kırtasiye, çanta ve giysi yardımı yapıldı.

Ekiplerin ziyaret ettiği köylerden biri de Doruklu köyü oldu.

Doruklu Ortaokulu ve anasınıfında okuyan 78 ihtiyaç sahibi öğrenciye giysi yardımı, çanta ve kırtasiye seti dağıtan ekipler daha sonra çocuklarla okulun bahçesinde çeşitli oyunlar oynadı.

Silopi Kızılay Şube Başkanı Murat Tatar, 5'i merkez, 5'i de köy okulu olmak üzere 10 okulda ihtiyaç sahibi olarak belirledikleri 400 öğrenciye kırtasiye ve giyim yardımında bulunduklarını söyledi.

Tatar, "Dağıtımları yaparken öğrencileri eğlendirmek için gönüllü ekibimiz onlarla oyunlar oynuyor. Amacımız sadece yardım dağıtmak değil, çocuklarla sosyal bağ oluşturmak." dedi.

Kızılay, oyunlar, Şırnak, Silopi, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Silopi'de Kızılay şubesinden 400 öğrenciye kırtasiye ve giysi desteği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
15:30 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Gözler Beştepe'de!
15:26 Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşinden 20 dakikada boşandı
15:25 Maliye Bakanı Nebati'den iş adamlarına: 100'er milyon dolar bozdurun
15:22 Fed ve Merkez Bankası ne kararı alacak? İşte kritik iki açıklamaya saatler kala son tahminler
15:20 Vitor Pereira'nın sadece 3 maçı kaldı! Fenerbahçe, Bilic için süreci hızlandıracak
15:20 Sadakatsiz'de bugün; Derin'le Volkan barışacak mı?
15:15 Babacan'dan Osmanlı tarihine gönderme yapan tespit: Erdoğan'ın Gerileme Dönemi
15:14 Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı
15:04 Yargı'nın müziklerini sevdiniz mi? O zaman albümünü almaya hazırlanın
15:03 3 çocuk annesi kadın, "Sen güzel görünmüyorsun" aşağılamalarına dayanamadı! Müthiş değişim görenleri şaşırttı
Kanunsuz Topraklar'da bugün: Gülfem ve Davut madenden nasıl kurtulacak? Kanunsuz Topraklar'da bugün: Gülfem ve Davut madenden nasıl kurtulacak?         
15:40
Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor         
15:30
Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu         
15:28
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti         
14:51
Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor         
14:20
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 15:50:25. #1.13#
SON DAKİKA: Silopi'de Kızılay şubesinden 400 öğrenciye kırtasiye ve giysi desteği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement