Silopi'de üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere kaynak kitap desteği - Son Dakika
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Silopi'de üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere kaynak kitap desteği

22.03.2022 13:33
Silopi'de üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere kaynak kitap desteği

Türk Ocakları Silopi Temsilciliği, ilçede üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere 700 kaynak kitap desteğinde bulundu.

Türk Ocakları Silopi Temsilciliği, ilçede üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere 700 kaynak kitap desteğinde bulundu.

Türk Ocakları Silopi Temsilcisi Adem Çakmakçı, Silopi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde öğrenim gören öğrencilere ihtiyaçlarına göre oluşturulan liste doğrultusunda 700 kaynak kitap dağıtıldığını söyledi.

Çakmakçı, amaçlarının öğrencilerin eksiklerini gidermek olduğunu belirterek, "Öğrencilerin üniversiteye gidebilmesi için her türlü çabayı sarf edeceğiz." dedi.

Öğrenciler de kitap desteğinden dolayı teşekkür etti.

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Üniversite, Kitap, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Silopi'de üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere kaynak kitap desteği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silopi'de üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere kaynak kitap desteği - Son Dakika
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