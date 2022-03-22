Silopi'de üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere kaynak kitap desteği - Son Dakika

Türk Ocakları Silopi Temsilciliği, ilçede üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere 700 kaynak kitap desteğinde bulundu.

Türk Ocakları Silopi Temsilcisi Adem Çakmakçı, Silopi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde öğrenim gören öğrencilere ihtiyaçlarına göre oluşturulan liste doğrultusunda 700 kaynak kitap dağıtıldığını söyledi.

Çakmakçı, amaçlarının öğrencilerin eksiklerini gidermek olduğunu belirterek, "Öğrencilerin üniversiteye gidebilmesi için her türlü çabayı sarf edeceğiz." dedi.

Öğrenciler de kitap desteğinden dolayı teşekkür etti.