Silvan'da tarihi Ali Ağa Konağı turistlerin uğrak noktası haline geldi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Silvan'da tarihi Ali Ağa Konağı turistlerin uğrak noktası haline geldi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan tarihi Ali Ağa Konağı, mimarisi ve tarihi önemiyle ilçenin kültür turizminde öne çıkan yapılarından biri haline gelmiştir. Restorasyonu tamamlanan konak, kafe olarak hizmet vererek turistlerin ilgisini çekmektedir. Konak sahibi Esat Özkan, konakta Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine kadar çeşitli olaylara tanıklık edildiğini belirtmiştir. Özkan, konakta yapılan restorasyon çalışmalarının devam ettiğini ve yakın bir süreçte butik otel olarak hizmet vermeyi planladıklarını ifade etmiştir.

09.03.2024 23:39  Güncelleme: 23:46
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Silvan'da tarihi Ali Ağa Konağı turistlerin uğrak noktası haline geldi

Silvan'da asırlık konak ilçeyi turizme kazandırıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki tarihi Ali Ağa Konağı, mimarisiyle ilçede kültür turizminin önde gelen yapılarından biri olarak öne çıkıyor.

Silvan ilçesi Kale Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık olarak 2 bin 500 metrekarelik alanda yapılan tarihi Ali Ağa Konağı, 1860 yılında Hacı Reşit Ağa tarafından yapıldığı biliniyor. Konak, 2022 yılında restorasyonu tamamlandıktan sonra kafeye çevrilerek ilçeye gelen turistlerin uğrak noktası haline geldi.

Konak sahibi Esat Özkan, haremlik selamlık konseptiyle 2 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu olan konağın geçmiş tarihte çeşitli olaylara tanıklık ettiğini söyledi.

Özkan, "Ali Ağa Konağı 1800'lü yılların ortasında yapılmış Silvan mimarisine uygun eski tarihi bir konak. En büyük özelliklerinden bir tanesi haremlik selamlık konseptiyle 2 bin 500 metrekare alan kurulmuş. Silvan'ın nadide konaklarından birisidir. Osmanlı'nın sonlarında ve Cumhuriyetin kuruluş aşamalarında çeşitli olaylara şahitlik etmiş bir konaktan bahsediyoruz. Atatürk burada düzenli bir ordu olmadığından bölgedeki Kürt aşiretleri örgütlemek için burada da konaklamış" dedi.

Konağın bir kısmının restorasyonunun tamamlandığını diğer bir kısmının ise atıl halde olduğunu ifade eden Özkan, "Biz işletmeyi açmadan önce mevcut konak yıkık durumdaydı. Restorasyonunu yaptıktan sonra amacımız Silvan'da bir turizm rotası oluşturarak ilçede turizm faaliyetini artırmaktır. Silvan bu konuda çok zengin ve tarihi konakları olan bir ilçe. Konağımızın bir kısmını şu an yapabilmiş durumdayız. Atıl durumda olan bir kısmı daha var. Orayı da butik otel olarak turizme kazandırmak istiyoruz. Onun da projelendirme aşamasındayız. İnşallah yakın bir süreçte Silvan'a butik otel projemiz var" diye konuştu.

İnce işçilik ve yalancı sütunlarla konağın süslendiğini dile getiren Özkan, "Konağımız bir dolgu üzerine konumlandırılmış durumda. Aslında Silvan'daki konakların en büyük özelliklerinden bir tanesi de eski burçların üzerine yapılmasıyla sağlandığı için sağlam bir zemin üzerine konumlandırılmış bir konaktan bahsediyoruz. Konağı incelediğimiz zaman şunu görebiliriz; birçok ince işçilik, yalancı sütunlar ve güzel kemerlerle süslenmiş bir konak. Bunlar da Silvan'daki konakların öne çıkan en önemli özelliklerinden birisidir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Osmanlı, Kültür, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Silvan'da tarihi Ali Ağa Konağı turistlerin uğrak noktası haline geldi - Son Dakika

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