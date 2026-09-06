Sındırgı'daki festivalde Karadağ ve Moldovalı konuklar Yağcıbedir halısı dokumayı öğrendi - Son Dakika
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Sındırgı'daki festivalde Karadağ ve Moldovalı konuklar Yağcıbedir halısı dokumayı öğrendi

Sındırgı\'daki festivalde Karadağ ve Moldovalı konuklar Yağcıbedir halısı dokumayı öğrendi
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Sındırgı'da düzenlenen 24. Uluslararası Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Günleri'nde Karadağ ve Moldova'dan gelen 8 halk oyunları üyesine coğrafi işaretli halının dokuma tekniği uygulamalı aktarıldı. Konuklar, kök boya ve tezgah başında ilmek atarak geleneksel dokumayı deneyimledi.

Orta Asya'dan Balıkesir'in Sındırgı ilçesine göç eden Yörüklerin coğrafi işaretli Yağcıbedir halısını dokuma tekniği, yurt dışından gelen halk oyunları gruplarının üyelerine uygulamalı aktarıldı.

Sındırgı'da düzenlenen "24. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Günleri" kapsamında ilçede Yağcıbedir halısı atölyeleri kuruldu.

İlçeyi ziyaret eden çok sayıda kişi, atölyelerde Yağcıbedir halısının yapımı konusunda bilgi edindi.

Etkinlik kapsamında Karadağ ve Moldova'dan gelen halk oyunları ekiplerinin üyeleri de atölyelerde kök boya kazanlarının ve halı tezgahlarının başına geçti.

Usta öğreticilerden iplerin doğal yollarla boyanmasını ve motiflerin anlamlarını öğrenen 8 yabancı konuk, ilmek atarak Yağcıbedir halısının dokumasını yerinde deneyimledi.

"Dokuma bittikten sonra ortaya çıkan motifleri ve anlamlarını anlattık"

Kültür ve Turizm Bakanlığı halı dokuma sanatçısı Yusuf Öztürk, AA muhabirine festival vesilesiyle Türk kültürünü dünyaya tanıtmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Yabancı konukların geleneksel el sanatlarına ilgi gösterdiklerini belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Moldova ve Karadağ gruplarına halı dokuma şeklimizi, kültürümüzü öğrettik. Kök boyanın nasıl yapıldığını, el ipi ve halı kaynağının nasıl olduğunu anlattık. Çok ilgilerini çekti. Bu kültürümüzü dünyaya tanıtmalıyız. Biz, bir taraftan el attık, inşallah devlet büyüklerimiz de bize destek verir, daha çok yere tanıtırız. Bir halı, bir ülkenin tanıtım ve reklamıdır. Yağcıbedir halısı, yünün kalitesinden dolayı ABD'de de çok tanınır. Konuklarımız, ipler kazanda boyanırken direkt gördü. Dokuma bittikten sonra ortaya çıkan motifleri ve anlamlarını anlattık."

"Dağlardan topladığımız köklerle ipleri boyuyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanlığı halı dokuma sanatçısı Muhittin Kayahan da doğadaki bitkilerle yapılan boyama sürecini ziyaretçilere aktardıklarını dile getirdi.

Alandaki herkese bilgi verdiklerini belirten Kayahan, "Dağlardan kök boya toplayıp Yağcıbedir iplerini boyuyoruz. Festival süresince buraya gelen meraklı herkese kök boyanın nasıl yapıldığını, ipin nasıl boyandığını tek tek anlatarak insanları bilgilendiriyoruz." dedi.

Eğitim veren Rukiye Çoban da yabancı misafirlerin halı dokumaya ilgi gösterdiğini ve ülkelerine götürmek üzere hediye aldıklarını söyledi.

Karadağ'dan gelen halk oyunları ekibinden Elvisa Latic de Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Buraya halk oyunları için geldik. Organizasyon çok güzel, Türk halkı çok nazik. Boş zamanlarımızda halı ve kilim stantlarını gezerek yapım teknikleri konusunda bilgi alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Moldova'dan gelen Sabina Platon da el yapımı ürünlerden ve ilçenin doğal güzelliklerinden çok etkilendiğini dile getirerek, halı dokuma etkinliğinin çok etkileyici ve ilgi çekici bir deneyim olduğunu anlattı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Karadağ, Moldova, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sındırgı'daki festivalde Karadağ ve Moldovalı konuklar Yağcıbedir halısı dokumayı öğrendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sındırgı'daki festivalde Karadağ ve Moldovalı konuklar Yağcıbedir halısı dokumayı öğrendi - Son Dakika
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