Sındırgı'nın kurtuluşunun 100. yıldönümüne özel şehitler alayı - Son Dakika
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Sındırgı'nın kurtuluşunun 100. yıldönümüne özel şehitler alayı

03.09.2022 18:48
Sındırgı'nın kurtuluşunun 100. yıldönümüne özel şehitler alayı

Sındırgı'nın kurtuluşunun 100. yıldönümüne özel şehitler alayı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düşman işgalinden kurtuluşun 100. Yıldönümü büyük bir coşku ile kutlandı.

Sındırgı'nın kurtuluşunun 100. yıldönümüne özel şehitler alayı

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düşman işgalinden kurtuluşun 100. Yıldönümü büyük bir coşku ile kutlandı.

Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Uçan Halı Şenliği 3 Eylül Sındırgı'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıldönümü etkinlikleri ile perçinlendi. Milli mücadelenin 100. Yılına özel düzenlenen Sındırgı Şehitler Alayı korteji büyük ilgi gördü.

Tarihini tanımak, tanıtmak ve ona sahip çıkmak ilkeleri doğrultusunda Sındırgı'nın Kurtuluşu Etkinlikleri 1 Eylül Perşembe günü şenlik ile başlatıldı. 3 Eylül Cuma günü Atatürk Büstü 'ne çelenklerin sunulmasıyla başlayan kutlama programı Yağcıbedir Mehter Takımı eşliğinde Sındırgı Şehitleri Alayı korteji ile devam etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Anıtı önünden başlayan Sındırgı Şehitleri Alayına protokol üyelerinin yanı sıra, gaziler, yerli ve yabancı konuklar ve yüzlerce kişi katıldı. Atlı Cirit spor kulübünde atlarla korteje eşlik etti. Öküz arabaların, atların da yer aldığı savaş yıllarının da canlandırıldığı yürüyüşe ilgi büyüktü.

Cumhuriyet Meydanında tamamlanan Sındırgı Şehitler Alayı sonrasında kurtuluş günü etkinliklerinde protokol konuşmaları, milli mücadeleyi anlatan tiyatro gösterimi gerçekleşti. Yerli ve yabancı konukların halk oyunları gösterisi ilgi ile izlendi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş "Sındırgının düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılını kutluyoruz. Makbule Efelerin Erkek kıyafetini giyip de bu memleket için bu bayrak için bu vatan için çarpıştığı yılın, İbrahim Ethem Akıncı'nın kaymakamlık mesleğini bırakıp ve dağlara çıkıp ne işin var dağlarda diye soranlara "Vatan elden gittikten sonra Yunan gavuruna mı kaymakamlık yapacağız" diyen o ruha her zaman ihtiyacımız var. Sındırgı bölgede milisler gelmeden önce, düzenli ordu gelmeden önce kendi bölgesini kurtaran bir memlekettir. Onun için bugün yeni neslimize biz kuvay-ı milliyecileri Makbule Efeleri İbrahim Ethem Akıncıları kahraman olarak anlatıyoruz. 100. Yılında iyi ki bu memleketi kurtaran yiğit evlatlar var. Ruhun şad olsun Makbule Efe. Ruhun şad olsun İbrahim Ethem Akıncı. Ruhun şad olsun Mustafa Kemal ve onların askerleri. Nice yiğitlere. Bizler sizin açtığınız o kutsal yolda ilelebet yılmadan yürüyeceğiz şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Ruhları şad olsun. Sındırgının düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı kutlu olsun" dedi.

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Kaynak: İHA

Uçan Halı, Balıkesir, Sındırgı, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sındırgı'nın kurtuluşunun 100. yıldönümüne özel şehitler alayı - Son Dakika

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